Dà fuoco agli studios dei manga | 24 morti e dispersi Arrestato il piromane| Foto

Roma - 4 capannoni a fuoco alla Magliana : nube nera - viabilità in tilt - 5 squadre di pompieri all'opera : Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla Magliana, in via del Cappellaccio, a Roma. Una enorme colonna di fumo nero si leva ai margini della città creando allarme in particolare...

Incendi : vigili del fuoco in azione in provincia di Cagliari : Dal primo pomeriggio di oggi diverse squadre a terra e un canadair dei vigili del fuoco sono impegnate nella provincia di Cagliari per spegnere alcuni Incendi di bosco e vegetazione. In particolare, spiegano in un tweet i vigili del fuoco, le località interessate dagli interventi sono Decimomannu, Villasor, Capoterra e Uta. L'articolo Incendi: vigili del fuoco in azione in provincia di Cagliari sembra essere il primo su Meteo Web.

Cagliari - uomo ucciso a Sestu a colpi d’arma da fuoco. Indagini della polizia : Delitto questa sera a Sestu nell’hinterland di Cagliari. Un uomo è stato ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco, a quanto pare un fucile. Il fatto è avvenuto poco prima delle 21. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari e gli investigatori della squadra mobile. Sono in corso ricerche del killer. L'articolo Cagliari, uomo ucciso a Sestu a colpi d’arma da fuoco. Indagini della polizia proviene da ...

Cagliari. Vigili del fuoco in lutto per la morte di Bruno De Silvestri : lutto per i Vigili del fuoco. Bruno De Silvestri è morto prematuramente. Il vigile del fuoco era stato quattro volte