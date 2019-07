Cristiano Ronaldo | secondo Marca | sarebbe il candidato numero uno per il Pallone d' Oro

Dalla Spagna : Cristiano Ronaldo tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro : In Spagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo è tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro. E’ ‘Marca‘ a mettere in evidenza come il portoghese abbia tutti i requisiti per portare a casa il trofeo. Nell’ultima stagione, la sua prima con i bianconeri, il 34enne attaccante ha continuato a polverizzare record e a segnare gol decisivi. Sfumato il grande obiettivo Champions, CR7 ha comunque centrato la doppietta ...

La Juventus di Maurizio Sarri : Cristiano Ronaldo e Dybala al centro del progetto : In questa sessione del mercato estivo la Juventus è la società che si sta muovendo maggiormente rispetto alle rivali di Serie A. A Torino sono arrivati Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e in ultimo De Ligt, il forte difensore olandese ha effettuato le visite mediche e manca solo la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni. Con il suo arrivo la Juventus si è assicurata, per diversi anni. uno ...

Le notizie del giorno – Calciatore ucciso - show di Cristiano Ronaldo e Higuain - morta la mamma di Bonan : Calciatore ucciso – Shock nelle ultime ore nel mondo del calcio, è morto Marc Batchelor, ex talento della nazionale sudafricana, attaccante dei Kaizer Chiefs, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto vicino casa, a Olivedale, poco fuori Johannesburg. E’ stata aperta un’indagine per omicidio, a sparare è stato (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) show Ronaldo E Higuain – La Juventus si prepara per la nuova ...

Higuain e Cristiano Ronaldo regalano spettacolo in allenamento : la reazione di Sarri [VIDEO] : La Juventus si prepara per la nuova stagione, il club bianconero è letteralmente scatenato sul mercato, nelle ultime ore è stato chiuso l’arrivo del difensore de Ligt, un altro colpaccio dopo quelli messi a segno di Ramsey e Rabiot. La squadra continua la preparazione, tra i più in forma ovviamente Cristiano Ronaldo mentre Gonzalo Higuain ha intenzione di convincere la Juventus alla conferma. Nelle ultime ore sta circolando sul web ...

Cristiano Ronaldo - ostenta il suo fisico statuario nella nuova campagna di underwear : Cristiano Ronaldo continua a essere il miglior portavoce di sè stesso: è infatti ancora una volta lo stesso campione portoghese a essere il protagonista degli scatti della nuova campagna della sua linea di intimo, CR7 underwear. Gli scatti ritraggono il calciatore mentre sfoggia il suo fisico mozzafiato su un letto bianco, in un ambiente multicolore e luminoso. «L'estate è la mia stagione preferita e amo l'ora del ...

PES 2020 vs FIFA 20 : la Juventus di Cristiano Ronaldo cambia bandiera nel calcio virtuale : La sfida PES 2020 vs FIFA 20 è pronta ad infiammare gli animi di tutti gli appassionati di calcio virtuale il prossimo autunno, nel tentativo di stabilire ancora una volta quale sia la migliore simulazione sportiva dell'anno. Un copione ben noto ai fan del videoludo, che a ciclo regolare si ritrovano a dover scegliere se acquistare la produzione di casa Konami o quella della rivale EA Sports. Sfida che prenderà vita ufficialmente a settembre, ...

Re Cristiano Ronaldo è tornato. E la Juventus scatta : L'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del CalciomercatoL'ora del ...

La Juventus riabbraccia Cristiano Ronaldo - entusiasmo fra i tifosi : TORINO - Cristiano Ronaldo "is back". Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise...

Juventus - è arrivato Cristiano Ronaldo : grande folla ad accoglierlo [VIDEO] : Come previsto, anche Cristiano Ronaldo si è unito ai compagni della Juventus per iniziare la preparazione. Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise Matuidi per sottoporsi ai tradizionali test di inizio stagione prima di unirsi al gruppo guidato da Maurizio Sarri. grande entusiasmo fra i tifosi: in centinaia hanno accolto CR7 al suo arrivo. Di seguito, alcuni video direttamente dal ...

Juventus - terzo giorno di ritiro : domani 13 luglio primo allenamento per Cristiano Ronaldo : terzo giorno di ritiro per la Juventus, che oggi ha svolto una doppia sessione di lavoro. I bianconeri, questa mattina, sono scesi in campo verso le 10 e hanno lavorato per lo più sulla parte atletica. Al termine dell'allenamento i giocatori sono rimasti al JTC per il pranzo e per il riposo pomeridiano. Infatti, la squadra ha la possibilità di soggiornare nel nuovo J Hotel che aprirà anche al pubblico il 24 agosto. Dopo la siesta post pranzo la ...

Neymar diserta ritiro PSG e vola a Torino da Cristiano Ronaldo per girare uno spot : La Serie A è uno dei campionati più attivi dal punto di vista del calciomercato: Inter, Napoli e Juventus infatti stanno lavorando molto per rafforzare le loro rispettive rose, non solo per ambire a vincere il campionato ma anche per essere competitive in Champions League. L'Inter ad esempio, in attesa dei possibili arrivi di Dzeko e Lukaku, ha ufficializzato Godin, Lazaro, Sensi e a breve annuncerà Barella. Il Napoli invece, dopo Manolas, ...

Cristiano Ronaldo premia la Juve : titolo a +128% da luglio 2018 : Il titolo Juve è stato di attualità nel periodo che ha segnato l’attesa per l’ufficialità del nuovo allenatore. Quando, grazie anche all’effetto Guardiola, i bianconeri si sono resi protagonisti di un balzo in avanti recuperando il terreno perso dopo l’esclusione dalla Champions ad opera dell’Ajax. Corsa che ha poi subito una battuta d’arresto dopo l’annuncio di Maurizio Sarri come successore di ...

Juventus - domani la ripresa : l’elenco dei convocati - Cristiano Ronaldo rientra il 13 : Il 10 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus, i bianconeri avranno il compito di confermarsi come Campioni d’Italia, curiosità nel vedere all’opera il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i calciatori impegnati con le Nazionali. Si preannuncia una giornata scoppiettante in casa Juventus con ...

Play it Cool : arriva in Italia il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo : CR7 Play IT Cool: il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo arriva in Italia Play It Cool, la nuova fragranza del campione mondiale Cristiano Ronaldo è finalmente arrivata sul mercato Italiano. Distribuita dall’azienda veneta Mavive Spa, la nuova eau de toilette maschile colpisce con le sue note fresche e frizzanti. Una creazione olfattiva pensata per i più giovani, da qui il suo nome “Play it Cool” – scritta fatta a mano da Ronaldo stesso ...