CorSport | L’Inter pensa a Cavani come alternativa a Lukaku

(Di giovedì 18 luglio 2019)resta la prima opzione delper l’attacco, ma se il club non riuscisse ad acquistare il belga, sarebbe pronto già un piano B: Edinson. Per Marotta è lui il primo della lista delle alternative possibili, scrive il Corriere dello Sport. La chiave della trattativa è la cifra da versare al Psg, alle prese con il caso Neymar. L’uruguaiano potrebbe liberarsi a costo zero o per una somma bassa: il suo contratto con il club francese scade nel giugno 2020. Con il Psg l’ingaggio di Edinson per la prossima stagione è di 12 milioni netti più bonus. Conne percepirebbe al massimo 9, compresi i bonus, cifra che è quella promessa a, per un triennale. Èa dover scegliere e a forzare per liberarsi. L'articoloilNapolista.

