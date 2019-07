Conferenza stampa oggi a Vittoria dell' ex sindaco Moscato

La Casa di Carta 3 : anteprima e Conferenza stampa con il cast : La Casa di Carta è finalmente giunta alla sua terza stagione – o terza parte, che dir si voglia. Lo show spagnolo è diventato ormai un fenomeno mondiale, e a Milano si è tenuta l’anteprima dei primi due episodi, seguita da una conferenza stampa insieme a parte del cast. La Casa di Carta 3 è cresciuta, migliorata. Un miglioramento necessario, dettato sia dall’alta aspettativa del pubblico, spaccato in due tra fan e detrattori, e ...

Roma - la Conferenza stampa di presentazione di Pau Lopez : Il portiere spagnolo si presenta in conferenza stampa Roma PAU Lopez / Dopo Spinazzola , è la volta di Pau Lopez : il nuovo portiere della Roma si presenta in conferenza stampa. Calciomercato.it vi ...

Roma - Pau Lopez si presenta : le parole del portiere in Conferenza stampa : “Ringrazio Petrachi e il club che hanno scommesso su di me. Sta a me ora rispondere sul campo e ricambiare la fiducia ricevuta. Fonseca vuole una squadra molto aggressiva, in grado di pressare alto. Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva; il portiere moderno in più deve saper giocare bene anche con la palla e aiutare la costruzione del gioco“. Queste le prime parole da calciatore della Roma per Pau Lopez, nuovo acquisto ...

Roma – Spinazzola ironico in Conferenza stampa : “differenze con la Juve? Qui mi hanno rubato lo zaino” : Spinazzola esilarante in conferenza stampa: siparietto tutto da ridere alla presentazione ufficiale in giallorosso Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola, nuovo giocatore della Roma, arrivato dalla Juventus. In sala stampa, è stato chiesto al neogiallorosso di elencare le differenze tra i due club ed il calciatore ha risposto con un simpatico racconto: “ci sono un bel centro sportivo, una grande ...

Avellino - alta tensione nelle ultime ore : tifosi furiosi - la situazione dopo la Conferenza stampa : Il sindaco di Avellino Gianluca Festa indica la strada da seguire, come primo appuntamento quello di allestire la squadra di calcio per la prossima stagione, è quanto emerso al termine del confronto a Palazzo di Città con il presidente dell’Avellino calcio, Claudio Mauriello, hanno partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune, Giuseppe Giacobbe, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della ...

Aaron Ramsey - Conferenza stampa Juventus/ 'Avrò la numero 8 - Sarri porterà vittorie' : Aaron Ramsey-Juventus, si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del centrocampista gallese che indosserà la maglia bianconera numero 8.

Juventus - Conferenza stampa Ramsey : “Uno dei club più importanti al mondo” : conferenza stampa Ramsey- La Juventus si prepara a presentare ufficialmente Ramsey alla stampa. L’ex Arsenal è pronto ad abbracciare i suoi nuovi tifosi e svelare il suo nuovo numero di maglia, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il numero 8. Il centrocampista gallese ha voglia di iniziare la sua nuova avventura agli ordini […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Ramsey: “Uno dei club più importanti al ...

Distratto in pista e anche in Conferenza stampa - Vettel ‘punito’ nel post gara : gli spengono la tv mentre guarda Wimbledon [FOTO] : Silverstone doppiamente amara per Vettel: dopo l’incidente in pista il tedesco viene ‘punito’. Spenta la tv dove il pilota guardava la finale di Wimbledon Un Gp di Gran Bretagna amaro, amarissimo, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, è stato autore di una manovra azzardatissima a circa 10 giri dal termine della corsa a Silverstone. Vettel ha tamponato il rivale ...

Sinisa Mihajlovic in Conferenza stampa : 'Ho la leucemia' : Siñisa Mihajlovic è entrato in conferenza stampa alle 16.30 di oggi, 13 luglio, per chiarire le sue condizioni di salute ed il futuro della sua panchina al Bologna. Le notizie non sono buone: il tecnico serbo ha la leucemia. Un fulmine a ciel sereno, dunque, per l'ex giocatore di Stella Rossa, Sampdoria, Lazio ed Inter ed allenatore affermato con esperienze, tra le altre, anche alla guida di Milan e Torino. La conferenza stampa A Castelbebole, ...

Mihajlovic : «Ho la leucemia - vincerò questa sfida». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna». Conferenza stampa in diretta : Sinisa Mihajlovic: «Ho la leucemia, so che la vincerò». Ma non abbandonerà la panchina del Bologna, contiunerà ad allenare. La notizia ha scosso il mondo del...