Concorso straordinario scuola secondaria 2019 | procedura e possibilità di accesso

Pas e Concorso straordinario precari - ci siamo quasi : chi può accedere : PAS e concorso straordinario dedicati ai docenti della scuola secondaria con tre anni di servizio negli ultimi 8 sono in dirittura d’arrivo: le indiscrezioni fanno sapere che il decreto è pronto e dovrebbe essere calendarizzato nei prossimi giorni. Il pacchetto di misure prende il titolo di ”Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, università e ricerca”. Accesso ai PAS: chi? I requisiti di accesso ai PAS ...

PAS e Concorso straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - tutela dell’invalidità : Nella nostra redazione è arrivata una lettera riguardante un tema ancora poco dibattuto ma meritevole di attenzione. Si tratta della tutela delle categorie protette al lavoro. tutela che va garantita anche nell’assegnazione dei posti relativamente allo scorrimento delle graduatorie risultanti dal Concorso straordinario. Ad oggi però non sono ancora trapelate informazioni circa la riserva dei posti per quegli insegnanti invalidi o portatori ...

Diplomati magistrali chiedono un Concorso straordinario bis : lettera : I Diplomati magistrali che sono rimasti esclusi dal precedente concorso riservato intendono esprimere il proprio punto di vista sulla stabilizzazione. Lo fanno con una lettera inviata alla nostra redazione nella quale esprimono l’auspicio che anche loro possano partecipare ad una procedura riservata come i colleghi in possesso delle due annualità. Preso atto della impossibilità di riaprire le Gae, i Diplomati magistrali che non avevano ...

Concorso straordinario docenti : prova scritta selettiva per immettersi in ruolo : Si è parlato, nei giorni precedenti, del provvedimento d’urgenza richiesto da Ministro Bussetti per accelerare le procedure dei concorsi scuola 2019. Al momento tale provvedimento è nelle mani del Consiglio dei Ministri, che sta vagliando e valutando il decreto. In particolare Bussetti ha richiesto tale provvedimento, sia per la stabilizzazione dei docenti precari, sia perché si avvicina un nuovo anno scolastico, per il quale è previsto un vero ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : in pubblicazione le graduatorie regionali : Mentre si sta affacciando l'ipotesi discussa del Concorso straordinario bis, rivolto anche ad insegnanti che abbiano come requisito di accesso solo 180 giorni, prosegue l'iter relativo al Concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. In quasi tutte le regioni si è conclusa la prova orale o si sta concludendo. E i vari Usr stanno cominciando a pubblicare le relative graduatorie di merito regionali. graduatorie di merito regionali ...

Concorso straordinario e Pas : Bussetti chiede decreto d'urgenza per record di supplenze : Il Ministero dell'Istruzione, in queste ultime settimane, è al lavoro per stabilire quali saranno le disposizioni dei prossimi concorsi scuola. In particolare sono previsti i concorsi ordinari, per Infanzia, Primaria e per la scuola secondaria, un Concorso straordinario per i docenti con tre anni di servizio e il Pas (percorso abilitante speciale). L'attuale governo sembra puntare proprio su questi ultimi due, affinché venga data una risposta ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - graduatorie entro il 30/7 : assunto anche chi ha preso zero : Le graduatorie del Concorso straordinario infanzia e primaria saranno disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20 solo se pubblicate entro il 30 luglio 2019. Ricordiamo che il 50% delle assunzioni avverranno da graduatorie concorsuali (le restanti da GaE). Questo 50% sarà assegnato con questi criteri: priorità al Concorso 2016; posti residui al Concorso straordinario. Abbimo già pubblicato le schede dettagliate con i posti disponibili ...

Concorso scuola straordinario e Pas - Bussetti dà l'ufficialità : ''l decreto a luglio' : Gli insegnanti precari, nelle ultime settimane, sono stati appoggiati dai sindacati legati al mondo scolastico i quali hanno chiesto delle misure per facilitare la stabilizzazione dei docenti. In particolare avevano incitato il Premier, Giuseppe Conte, a rispettare gli impegni che il Governo aveva preso nei confronti dei precari: ''Vogliamo ricordare al Premier gli accordi presi lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi - si leggeva sui siti dei ...

Diplomati magistrali senza pace - esclusi dal Concorso straordinario per la mancanza delle due annualità : L’allarme è scattato in un gruppo Whatsapp dedicato al concorso riservato ai Diplomati magistrali. A poche ore dalla conclusione dei colloqui orali, alcuni candidati hanno ricevuto una mail dall’ufficio scolastico regionale nella quale veniva comunicata l’esclusione dal concorso straordinario. Il fenomeno si è verificato nel Lazio e subito dopo anche in Toscana. La mail ai Diplomati magistrali Rimettiamo di seguito il testo ...

Mantenere diplomati magistrali assunti in ruolo con riserva sulla stessa provincia anche da Concorso straordinario : Il problema della continuità didattica da garantire alle scuole è oggetto di attenzione soprattutto tra i diplomati magistrali. Molti di loro hanno affrontato il concorso straordinario, mantenendo contemporaneamente il ruolo assunto con la riserva dietro il contenzioso seriale avviato dai sindacati. La nomina da graduatorie di merito regionali, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, non consentirà ai soggetti che hanno già svolto ...

