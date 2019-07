Come servire e assaporare la Birra? Importante il bicchiere | come versarla e tanti altri

laragnatelanews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Tre italiani su quattro amano laed è proprio l’estate il momento giusto per consumarla, secondo l’indagine “Gli italiani e la” realizzata da AstraRicerche per Asso. Ma per assaporarne veramente gusto e freschezza bisogna fare attenzione a particolari accorgimenti.conservare laPer una giusta degustazione è imporssimo anche il prima. Una giusta conservazione infatti è fondamentale per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche della buona per eccellenza. Primo consiglio quello di non esporre laa sbalzi di temperatura elevati e bruschi. Stesso vale per i movimenti che non dovranno mai essere eccessivi. Va conservata in posizione verticale in posti freschi e asciutti, meglio ancora se in penombra. Fate poi molta attenzione alla data di scadenza entro cui bisogna consumarla, al massimo qualche giorno dopo. La ...

