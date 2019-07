Cocaina dal Sudamerica alla Sicilia | 11 arresti | c' è anche l' ex della olgettina Polanco

Il presidente Bolsonaro imbarazzato dalla scorta : 40 kg di Cocaina nel trolley di un militare : Un aereo militare brasiliano che stava accompagnando il presidente Jair Bolsonaro al G20 in Giappone viaggiava con quasi 40 chili di cocaina, per un valore di svariati milioni di euro. La sostanza è stata imbarcata senza problemi in Brasile per poi essere trovata dalla polizia spagnola durante uno scalo a Siviglia.Continua a leggere