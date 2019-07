Clizia Incorvaia | “Non ho tradito Francesco Sarcina | eravamo separati Di Scamarcio non

gossip.fanpage

(Di giovedì 18 luglio 2019) L'ex moglie di, accusata pubblicamente dal cantante di aver avuto una relazione con il suo migliore amico Riccardo, parla al Corsera della vicenda difendendo la sua vita privata: "Nessuno chiede adelle sue situazioni in giro per l'Italia, in ristoranti con donne sempre diverse". E sul presunto flirt con l'attore: "Non ne parlo, quella è vita privata".

la_gata_lova : no comment. Clizia Incorvaia: «Con Francesco Sarcina ci eravamo già lasciati. Di Riccardo non parlo, non sto con lu… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Clizia Incorvaia: «Con Sarcina ci eravamo già lasciati. Di Riccardo non parlo, non sto con lui» - Corriere : Clizia Incorvaia: «Con Sarcina ci eravamo già lasciati. Di Riccardo non parlo, non sto con lui» -