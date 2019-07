CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 Maglia gialla Alaphilippe | Wellens a pois | 12Tappa

Tour de France 2019 : Giulio Ciccone esce di CLASSIFICA per colpa di una caduta. Ora l’obiettivo diventa una tappa : Brutto incidente nella tappa di oggi (Albi-Toulouse) del Tour de France per Giulio Ciccone. Il ciclista abruzzese è stato coinvolto in una caduta a 31 km dal traguardo e ha chiuso all’ultimo posto a 12' 03” dal vincitore Caleb Ewan. L’italiano a questo punto può dire addio a eventuali sogni di fare classifica generale ma potrà concentrarsi sulla conquista di una tappa. Questa mattina, infatti, Giulio Ciccone aveva solo ...

Tour de France 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : sempre in testa il duo del Team INEOS : Torna il Tour de France dopo il primo giorno di riposo: volata a Tolosa dove si impone Caleb Ewan. Non cambia nulla in chiave classifica generale per i favoriti con il duo del Team INEOS che resta virtualmente al comando. classifica GENERALE favoriti Tour DE France 2019 (dopo l’undicesima tappa): 1. Geraint Thomas (Gran Bretagna, Team INEOS) 2. Egan Bernal (Colombia, Team INEOS) a 4” 3. Steven Kruijswijk (Olanda, Jumbo-Visma) a 15”’ 4. ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019 - undicesima tappa : Julian Alaphilippe si conferma in giallo alla vigilia dei Pirenei : La volata dell’undicesima tappa del Tour de France 2019 si è decisa per questione di centimetri in favore di Caleb Ewan (Lotto Soudal). L’australiano ha avuto la meglio su Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), mentre Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) ha dovuto accontentarsi del terzo posto davanti a Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Il tracciato prevalentemente pianeggiante da Albi a Toulouse (167 km) non ha regalato particolari movimenti ...

Tour de France 2019 - risultato e CLASSIFICA dell’undicesima tappa Albi-Toulouse : Caleb Ewan vince al fotofinish su Groenewegen. Alaphilippe conserva la maglia gialla : Ennesima tappa decisa al fotofinish in questo Tour de France 2019, il vincitore è stato Caleb Ewan. Il velocista australiano ha avuto la meglio su Dylan Groenewegen di pochissimi centimetri. Terzo ha chiuso Elia Viviani, dietro di lui la maglia verde di Peter Sagan. Ordine d’arrivo Albi-Toulouse 1 Caleb Ewan 161 LOTTO SOUDAL 03H 51′ 26” – B : 10” – 2 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO – VISMA 03H 51′ ...

Tour de France 2019 - il percorso e le tappe della seconda settimana. La cronometro ed i Pirenei fondamentali per la CLASSIFICA : Dopo dieci tappe molto intense, il Tour de France 2019 arriva al primo giorno di riposo, in cui i corridori potranno rifiatare in vista di una seconda settimana di corsa che potrà risultare davvero decisiva nella lotta per la maglia gialla. Ci sarà infatti la cronometro individuale di Pau e tre tappe di montagna sui Pirenei, tra cui quella attesissima con l’arrivo in salita sul Tourmalet, che delineeranno la classifica generale. Andiamo quindi a ...

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - il commento di Viviani : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: Julian Alaphilippe in Maglia gialla oggi per la 10tappa, Giulio Ciccone resta secondo ed è pure Maglia bianca.

Tour de France 2019 : i ventagli sconvolgono la CLASSIFICA. Thomas guadagna - Pinot - Fuglsang - Uran e Porte dovranno attaccare sui Pirenei : Oggi abbiamo vissuto la tappa più scoppiettante del Tour de France 2019, con i ventagli che hanno sconvolto la classifica generale prima del giorno di riposo. 217,5 km da Saint-Flour ad Albi, con un percorso mosso, ma senza grandi difficoltà altimetriche, che sembrava perfetto per una classica volata di gruppo, senza particolari problemi per i big. Invece nel tratto finale è stato il vento a cambiare i piani, con la Deceuninck-Quick Step, che a ...

Tour de France 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : Pinot - Uran - Porte e Fuglsang perdono terreno - sorridono Thomas e Bernal : Cambia notevolmente la classifica dei favoriti per la vittoria del Tour de France 2019 al termine della decima tappa, la frazione con arrivo ad Albi ha regalato uno scossone dovuto ai ventagli e dunque i distacchi tra i pretendenti alla maglia gialla sono variati. Thibaut Pinot, Rigoberto Uran, Richie Porte e Jakob Fuglsang sono rimasti attardati ed ora il miglior big è Geraint Thomas con 4” sul compagno Egan Bernal. Vincenzo Nibali è ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019 - decima tappa : Julian Alaphilippe sempre in giallo - perdono terreno Landa - Pinot e Fuglsang : Succede di tutto nella decima tappa del Tour de France 2019. La frazione che doveva essere piuttosto tranquilla, con un arrivo in pianura ad Albi che anticipava il primo, attesissimo, giorno di riposo, si è trasformata in un dramma per alcuni corridori a causa del vento: i ventagli hanno infatti scombinato le carte in tavola e rivoluzionato la Classifica generale. In testa sempre Julian Alaphilippe, ma tanti i distacchi tra i big, andiamo a ...

Tour de France 2019 - risultato e CLASSIFICA della decima tappa Saint-Flour-Albi : Wout Van Aert beffa Viviani allo sprint. Alaphilippe al giorno di riposo in maglia gialla : E’ stata una delle tappe più intense del Tour de France 2019 quella di oggi da Saint-Flour ad Albi. A 35 km dal traguardo la corsa è letteralmente scoppiata a causa di un ventaglio che ha spaccato il gruppo. A contendersi la vittoria una cinquantina di corridore, il più bravo è Wout Van Aert che ha superato di pochissimi centimetri Elia Viviani. Ordine d’arrivo Saint-Flour-Albi 1 Wout VAN Aert 88 TEAM JUMBO – VISMA 04H 49′ ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019 - nona tappa. Alaphilippe resta in maglia gialla - distacchi invariati tra i big - Nibali perde terreno : Non cambia la Classifica generale del Tour de France 2019 al termine della nona tappa, è arrivata in porto la fuga di giornata e il gruppo principale ha lasciato fare arrivando compatto sul traguardo di Brioude senza alcun problema. Il Francese Julian Alaphilippe ha conservato la maglia gialla con 23” su Giulio Ciccone, non cambiano i distacchi tra i big: Pinot ha 19” su Thomas, 23” su Bernal, più attardati Uran, Fuglsang e ...

Tour de France 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : tutto immutato tra i big - Pinot il migliore con 19” su Thomas : Resta invariata la classifica dei favoriti per la vittoria del Tour de France 2019 al termine della nona tappa, la frazione con arrivo a Brioude non ha regalato alcun scossone e dunque i distacchi tra i pretendenti alla maglia gialla sono rimasti immutati. Thibaut Pinot è il miglior big con 19” su Geraint Thomas e 23” su Egan Bernal, leggermente più attardati Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang e Nairo Quintana. Vincenzo Nibali è uscito ...

Tour de France – Alaphilippe si riprende la maglia gialla - Nibali adesso è lontanissimo : la nuova CLASSIFICA generale : Alpahilippe torna in giallo, Ciccone secondo, crolla Vincenzo Nibali: la nuova classifica generale del Tour de France L’ottava tappa del Tour de France ha visto il crollo di Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, non è riuscito a tenere il ritmo dei suoi rivali nell’ultima salita della frazione odierna della Grande Boucle. De Gendt ha trionfato sul traguardo di Saint-Etienne, ...