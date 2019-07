Ciliverghe | annunciato il ritorno di Jacopo Mozzanica FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) IlCalcio è lieto di annunciare il raggiungimento dell’accordo con. Il centrocampista classe ’96 torna a vestire la maglia gialloblù dopo due stagioni passate in prestito prima alla Pro Patria e poi all’Adrense. Cresciuto nel vivaio del Brescia Calcio il mediano si era poi legato alacon cui aveva disputato due campionati di serie D. “è un elemento imprescindibile per il nostro progetto, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – sia io che il tecnico Carobbio lo abbiamo ritenuto fondamentale fin dal primo minuto, ha disputato una grandissima stagione il passato campionato crescendo molto sotto tutti i punti di vista e la sua esperienza sarà determinante all’interno dello spogliatoio dove si può già considerare uno dei vecchi del. Per lui non a caso sono state rifiutate molte offerte nel corso del ...

