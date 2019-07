CIA Puglia lancia l’allarme | migliaia di trattori da revisionare ma non ci sono officine

Secondo la CIA Puglia gli agricoltori sono ostaggi del clima e del rischio idraulico per gli ultimi eventi estremi : Bari. «Il lavoro di un anno è stato vanificato in pochi minuti dall’ultima massiccia perturbazione. Gli agricoltori hanno perso fino

Naturisti d’Italia al raduno in Puglia : “Nudità non vuol dire fare sesso e orge - ma soCIAlizzare” : A Vico del Gargano c'è stato il NatFest, fra eventi, yoga e bagni in piscina. "Naturismo vuol dire non accorgersi della propria nudità e di quella altrui" spiega uno dei partecipanti. "Qui non ci sono orge". In Italia scarseggiano le strutture e le spiagge naturiste, ma il movimento, seppure ancora di nicchia, "è in lieve crescita" assicura il presidente dell'associazione naturista dellìEmilia-Romagna.Continua a leggere

SCIAmi di moscerini Suzukii e cimici asiatiche devastano l’agricoltura della Puglia : è allarme : I raccolti di frutta prima minacciati dalla pioggia, ora con il caldo improvviso, dall’invasione di Sciami di moscerini. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia, a seguito della diffusione della Drosophila Suzukii Matsumura), conosciuti come i moscerini Suzukii, arrivati recentemente in Italia, probabilmente con le merci provenienti dall’Estremo Oriente. “Hanno colpito le ciliegie in maturazione – denuncia ...

Aldo Giovanni e Giacomo tornano insieme sul set - CIAck in Puglia per 'Odio l'estate' : Una storia di amicizia e sentimenti. Nel cast Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e anche Michele Placido e...

Odio l'estate - in Puglia CIAk nuovo film Aldo - Giovanni e Giacomo : A partire da lunedì 17 per otto settimane, iniziano in Paglia le riperse del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Venier

Golf - tutto pronto in Puglia per l’Acaya Open Dailies Total 1 : il field si preannunCIA di alta qualità : Si tratta del sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse Torna un grande evento internazionale in Puglia, dove all’Acaya Golf Resort di Vernole (LE) si svolge l’Acaya Open Dailies Total 1 (13-15 giugno) torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. La gara sarà ...

Eleonora Puglia tra i giurati di All Together Now : è la fidanzata di Iago GarCIA (e non solo) : giurati All Together Now: c’è l’attrice e cantante Eleonora Puglia Tra i cento giurati del muro di All Together Now, il nuovo programma di Michelle Hunziker su Canale 5, c’è anche Eleonora Puglia. Cantante e attrice, la giovane è conosciuta agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Iago Garcia. L’attore spagnolo, famoso […] L'articolo Eleonora Puglia tra i giurati di All Together Now: è la ...

Terremoto all'alba : forti scosse tra Albania e GreCIA - paura e gente in fuga. Avvertito anche in Puglia : paura all'alba per una serie di forti terremoti è stata registrata dall'ente geologico statunitense al confine tra l'Albania e la Grecia. E' stato Avvertito anche in...

Terremoto - violento sCIAme sismico in Albania : epicentro a Coriza - paura anche in GreCIA e Puglia [MAPPE e DATI] : Una violenta serie di scosse di Terremoto ha colpito nelle ultime ore l’Albania sud/orientale, al confine con la Grecia. Le scosse più forti sono state di magnitudo 5.0: la prima alle 06:26 di stamattina, la seconda della stessa intensità alle 06:33 dopo pochi minuti, la terza alle 09:00, intervallate da numerose altre scosse meno violente ma comunque di magnitudo superiore a 4. L’epicentro delle scosse è stato vicino la città di ...

Il Commissario RicCIArdi - al via in Puglia le riprese della nuova fiction Rai : Sono iniziate a Taranto le riprese della fiction Rai sul Commissario Ricciardi, poliziotto napoletano nato dalla penna della scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo le tante indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale, il volto del protagonista sarà quello dell'attore avezzanese Lino Guanciale. De Giovanni è già "padre" dei romanzi, diventati poi una serie Rai in due stagioni, de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Massimiliano ...

Liguria Vs Puglia : eletta la focacCIA più buona d’Italia - la vittoria del vincitore è stata schiacCIAnte : La focaccia pugliese, e in particolare quella barese dello storico panificio Fiore, è la più buona d’Italia. A decretarlo, a Bologna, il FICO Eatalyworld, parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. A sfidarsi a colpi di focaccia, Tony Fiore, titolare dell’omonimo panificio, e un panificatore di altissimo livello proveniente dalla Liguria. I due contendenti, inviati espressamente e nominalmente a Fico hanno ...

CIA Puglia chiede la massima attenzione per gli agricoltori pugliesi alle elezioni Europee : Taranto. CIA agricoltori Italiani di Puglia chiede ai candidati alle elezioni Europee di domenica 26 maggio la massima attenzione per

Terremoto in Puglia - il geologo : “La zona è a basso rischio sismico - ma la spinta tra Africa ed Europa schiacCIA e affonda l’area” : La scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 che ha colpito stamani la Puglia ha preoccupato non poco la popolazione, in particolare perché la zona interessata è considerata a basso rischio sismico. Per capire quale sia la possibile origine di questo evento sismico e provare ad individuarne possibili risvolti, abbiamo chiesto al professor Antonio Moretti, geologo e storico dei terremoti, di fare il punto sulla zona interessata e sulla scossa recente. ...