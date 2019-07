Chiara Ferragni debutta in tv ecco cosa farà

people24.myblog

(Di giovedì 18 luglio 2019)è stata scelta come giudice al programma di moda “Making the cute” la competizione di moda targata Amazon Prime Video. “Sono così onorata di essere uno dei giudici di Making the Cut di Amazon Prime Video presentato da Heidi Klum e Tim Gunn. Non vedo l’ora che possiate vedere nel 2020 questa competizione di moda dove troverò il miglior nuovo designer. Questo è lo show che stiamo girando a Tokyo e sono così felice di lavorare nel mio primo show americano in un ruolo così importante” scrive lasu Instagram posando accanto ai conduttori.si inserisce così nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui la top model Naomi Campbell, l’icona di stile Nicole Richie, la ex Editor-in-Chief di Vogue Paris Carine Roitfeld, e lo stilista Joseph Altuzarra. “Making The Cut” vede in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo ...

