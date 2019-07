Celebrati i 154 anni del corpo delle Capitanerie di Porto e i 30 anni della Guardia

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si è svolta quest’oggi, in contemporanea con tutti i Comandi regionali d’Italia, la celebrazione del 154esimoversario dell’istituzione deldi, avvenuta il 20 luglio 1865 con la firma del Decreto istitutivo da parte del re Vittorio Emanuele II. La cerimonia è stata anche l’occasione per ricordare il 30esimoversariocostituzioneCostiera, che delrappresenta l’articolazione tecnico-operativa, avvenuta l’8 giugno del 1989. Per la prima volta nella storia del, quest’anno, in occasioneimportanti ricorrenze, è stata deposta una corona di alloro presso l’AltarePatria. Successivamente, presso la sede del Comando Generale del, si è svolta la visita del PresidenteCamera dei Deputati, on. Roberto Fico, del MinistroInfrastrutture e dei Trasporti, sen. Danilo Toninelli, e del Capo di Stato ...