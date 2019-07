Catania | denunciati tre scrocconi del reddito di cittadinanza

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Luca Sablone I titolari degli esercizi commerciali sono stati già sanzionati per l’impiego di manodopera in nero: tre denunce dei carabinieri del comando provinciale diTre persone sono state denunciate dai carabinieri del comando provinciale di, con il supporto del nucleo Ispettorato del lavoro: i furbetti lavoravano in nero e contemporaneamente percepivano ildi. Ad essere finiti nei guai sono un 46enne di Belpasso, che lavorava come pasticciere in un bar a; un 59enne di Riposto, impegnato a fare il pizzaiolo in un ristorante a Mascali; un 41enne di, trovato a svolgere la mansione di salumiere in un supermercato di Riposto. Sequestrate le card I militari dell'Arma hanno già provveduto a sanzionare i titolari degli esercizi commerciali per l'impiego di manodopera in nero. Le loro card sono state sequestrate: sono ...

