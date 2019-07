Capelli rossi alla riscossa | ecco perché è il momento di chi ha i capelli di questo colore

Larsen Thompson - la ballerina dai Capelli rossi con un futuro da pop star : Con quei capelli rossi, è difficile dimenticare la ballerina Larsen Thompson che è stata protagonista di così tanti videoclip quando da The Greatest di Sia (accanto alla “piccola” Maddie Ziegler), a Chained To The Rythm di Katy Perry e, soprattutto, Beautiful Trama di P!nk. Classe 2000, californiana, Larsen Thompson ha iniziato a studiare danza fin da piccolissima, sperimentando tanti stili e formandosi così per la professione che le ha aperto ...