Cantieri anti dissesto per 1 | 8 miliardi nel 2019

ANBI : “Partono i Cantieri per trattenere l’acqua e rendere più sicuri i territori” : “La cantierabilità dei progetti redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione ha permesso l’attribuzione, alla Regione Emilia Romagna, di 204 milioni di euro da finanziamenti pubblici, concorrendo in maniera determinante al maxi-piano di investimenti per la realizzazione di 42 interventi per il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture irrigue. E’ la conferma, qui come in altre regioni d’Italia, della capacità progettuale degli enti ...

Marcia Sblocca-Cantieri - oggi a piedi da Ragusa a Catania : La Ragusa-Catania è diventata una presa in giro per la comunità iblea. Il PD ha organizzato per oggi pomeriggio una Marcia a piedi da Ragusa a Catania

Cantieri autostradali sulla Me-Ct e Cassibile-Rosolini : Interventi di manutenzione del verde nelle tratte autostradali Messina-Catania e Cassibile-Rosolini. Cantieri aperti fino ad ottobre

Cantieri - scippi e polemiche : l'altra faccia delle Universiadi a Napoli : Antonio Borrelli A Caserta partite di calcio in un cantiere aperto e con poche decine di spettatori, tanti i problemi gestionali e organizzativi Dietro la lunga coda di Partenope, dietro l’eruzione del Vesuvio scintillante che ha avviato a Napoli le Universiadi, il secondo evento di sport più imponente dopo le Olimpiadi, sono nascoste polemiche, scandali e disorganizzazione. La 30esima edizione delle Universiadi ha riacceso ...

FinCantieri cerca personale ma non lo trova - stipendio 1600 euro : “Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Si tratta di carpentieri, saldatori. Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo ad un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. Abbiamo dei cantieri in Romania e prendiamo i lavoratori dal Vietnam, ma anche lì prima o poi finiranno”. Lo dice l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, che ieri è ...

FinCantieri - Fiom propone di assumere i lavoratori degli appalti. Azienda attacca : “Sindacato disancorato dalla realtà” : Fincantieri contro la Fiom. Mercoledì, dopo la sparata del numero uno del gruppo sull‘impossibilità di trovare carpentieri e saldatori perché “i giovani hanno perso la voglia di lavorare”, il sindacato dei metalmeccanici aveva fatto la sua proposta. “Si può attingere, in primo luogo, all’enorme bacino già professionalizzato delle migliaia di lavoratori che operano in appalto e in subappalto per Fincantieri spesso ...

FinCantieri - l’ad Bono : “I giovani hanno perso voglia di lavorare - si accontentano di fare i rider a 500 euro al mese” : “Nei prossimi due o tre anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Carpentieri, saldatori… Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. D’altra parte, se uno si accontenta di fare il rider a 500/600 euro… Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro: purtroppo mi sembra che abbiamo su questo cambiato cultura”. Sono le frasi ...

Appalti - in cinque mesi partito il 96% dei Cantieri nei piccoli Comuni finanziati con 400 milioni dalla legge di Bilancio : In soli 5 mesi il 96% dei microAppalti affidati dai piccoli Comuni grazie ai 400 milioni stanziati con l’ultima legge di Bilancio si è trasformato in un cantiere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. A dare conto dello sprint dei lavori, definito “una sorta di miracolo nel panorama italiano dei lavori pubblici” in cui mediamente per appaltare e realizzare piccole opere ci vogliono più di due anni e ...