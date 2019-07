Campionati europei di nuoto | Roma ha presentato la candidatura per il 2022

Pallavolo – Campionati europei U16 : l’Italia stacca il pass per le semifinale - stesa anche la Serbia 3-0 : Le azzurre si sono assicurate il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 Giornata di verdetti nella pool B dei Campionati Europei under 16 femminili, con l’Italia che si è assicurata il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 (25-15, 25-21, 25-22). Fasi finali conquistate ...

Atletica – Campionati europei U20 : domani si comincia - 27 gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare : La città di Boras ospiterà i Campionati Europei U20 di Atletica, grande attesa per gli azzurri impegnati nella manifestazione Una scritta gigante, stile murales, sulla parete della zona riscaldamento che costeggia il rettilineo opposto: è composta dalle cinque lettere di “Boras” e dà il benvenuto nella cittadina svedese vestita da capitale dell’Atletica giovanile europea. È la vigilia azzurra degli Europei under 20, in Svezia, non lontano ...

Nuoto - la città di Roma si candida per ospitare i Campionati europei del 2022 : Il sindaco Raggi ha emesso una memoria approvata in Giunta per candidare Roma ad ospitare i Campionati Europei di Nuoto del 2022 I Campionati Europei di Nuoto del 2022 potrebbero tenersi a Roma, il sindaco Raggi infatti ha reso noto di voler candidare la Capitale ad ospitare la rassegna continentale. La prima cittadina ha emesso oggi una memoria, approvato dalla Giunta, con cui sottolinea come il Campidoglio “riconosca ...

Campionati europei BMX – Radaelli oro nella gara Cruiser - Gasparoli è d’argento nella categoria Allievi : Marco Radaelli trionfa nella prima giornata di gare e si conferma re dei Cruiser Allievi, Tommaso Gasparoli chiude in bellezza con un argento nella stessa categoria Si chiude con un’altra bellissima medaglia azzurra l’edizione 2019 dei Campionati Europei BMX. A conquistare il secondo gradino del podio è Tommaso Gasparoli, che nella categoria Allievi non fa sconti a nessuno e si prende un meritatissimo argento. La prima vittoria ...

Ciclismo – Campionati europei su pista Jrs/U23 - splendido oro per Matilde Vitillo nella corsa a punti : Continua ad arricchirsi il bottino azzurro ai Campionati Europei pista Juniores e Under 23 Bellissimo oro per la junior Matilde Vitillo nella corsa a punti di categoria. Un titolo conquistato con grande strategia di gara che l’ha vista vincere due volate su otto e tagliare il traguardo dell’ultimo sprint al terzo posto. Ma il suo oro è stato sigillato quanto l’azzurrina ha conquistato un giro e ben 20 punti in più sulle ...

Atletica – Campionati europei U23 : Italia ancora sul podio - Brayan Lopez conquista il bronzo nei 400 metri : Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16 talia ancora sul podio nei Campionati Europei under 23 di Atletica a Gavle, in Svezia. Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16. Un nuovo progresso del 22enne piemontese, togliendo 18 centesimi al ...

Atletica – Campionati europei U23 - si alza il sipario sulla rassegna di Gavle : il programma completo : La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una temperatura sopra i 20 gradi Countdown terminato a Gavle, in Svezia, per i Campionati Europei under 23 di Atletica che prendono il via oggi, giovedì 11 luglio, con quattro giornate fino a domenica. La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una ...

Golf – Campionati europei a squadre - le Ladies azzurre al comando all’Is Molas GR : Gran primo giro delle Ladies azzurre che hanno preso il comando con 343 (-17) colpi all’Is Molas GR La compagine Ladies al primo posto della classifica le Girls, che difendono il titolo, al terzo e i Boys al settimo: è il responso molto positivo del primo dei due giri della qualificazione su 36 buche medal, dove occupando una delle prime otto posizioni della graduatoria si accede al primo girone di match play in cui si competerà per ...

Golf – Campionati europei a Squadre - l’Italia pronta a giocare un ruolo da protagonista : La compagine Girls difenderà in Spagna il titolo conquistato per due volte nelle precedenti tre edizioni, mentre le Ladies giocheranno “in casa” Tutto pronto per l’inizio dei Campionati Europei a Squadre (9-13 luglio) dove l’Italia proverà ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista come è stato negli ultimi anni. La compagine Girls difenderà in Spagna il titolo conquistato per due volte nelle precedenti tre edizioni, mentre le ...

Campionati europei Pista Juniores e Under23 - la lista dei convocati azzurri : I ct Salvoldi e Cassani hanno reso nota la lista degli atleti convocati per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 Dal 9 al 14 luglio si svolgeranno a Gand, in Belgio, i Campionati Europei PistaJuniores e Under 23. All’evento sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Marco Villa ed Edoardo Salvoldi, i seguenti atleti: NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo ...

Non solo Olimpiadi - la Val di Fiemme ospiterà i Campionati europei OCR 2020 [FOTO e DETTAGLI] : Adesso è ufficiale: si terrà in Italia la V edizione degli OCR European Championships e sarà la Val di Fiemme in Trentino lo splendido scenario della massima competizione continentale di corse a ostacoli. Dall’11 al 14 giugno 2020 atleti da tutta Europa si incontreranno nel suggestivo territorio dolomitico dall’indiscussa vocazione sportiva, che sarà anche sede delle discipline nordiche alle Olimpiadi Invernali 2026, per sfidarsi alla conquista ...

Campionati europei di corsa in montagna - sedici gli azzurri convocati per la rassegna svizzera : Tra i selezionati ci sono Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche) e Martin Dematteis (Corrintime), rispettivamente argento e bronzo individuale nell’edizione dello scorso anno a Skopje Su indicazione del responsabile tecnico della corsa in montagna, trail e ultradistanze Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati i 16 convocati per i Campionati Europei di corsa in montagna in ...

Calcio - Europei Under21 2019 : tutti i giocatori di Serie A convocati. Diversi calciatori militano nei Campionati inferiori italiani : Ormai ci siamo, manca davvero poco: dal 16 al 30 giugno si svolgeranno gli Europei Under 21 di Calcio, ospitati da Italia e San Marino. Dodici le formazioni impegnate, che si giocheranno anche la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020: la prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre, passeranno alle semifinali la prima di ogni girone più la miglior seconda. Di seguito tutti i convocati delle 12 ...

Sitting Volley - prosegue la marcia di avvicinamento ai Campionati europei : ufficializzato il calendario delle azzurre : E’ stato ufficializzato nella giornata di oggi il calendario della fase a gironi degli azzurri, che esordiranno contro l’Ucraina il 15 luglio prosegue la marcia di avvicinamento ai prossimi Campionati Europei di Sitting Volley, in programma a Budapest (Ungheria) dal 15 al 20 luglio 2019 e che daranno l’occasione di staccare il pass per le Paralimpiadi di “Tokyo 2020”. E’ stato ufficializzato il calendario della fase a gironi e ...