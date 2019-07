Call center | Faraone Pd | ' Di Maio? Un buffone | vicino a lavoratori solo a parole'

Call center : Cgil Palermo - 'tavolo ministeriale ad hoc su Almaviva' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Un tavolo ministeriale dedicato al caso Almaviva di Palermo. E' la richiesta che arriva da Slc Cgil che oggi, insieme a Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl ha manifestato con un presidio dinanzi la prefettura contro i 1600 licenziamenti annunciati dall'azienda. Una protesta

Call center : Slc Cgil - ‘governo assente e snobba incontri’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Si sta sottovalutando l’importanza di un settore così radicato in Sicilia e soprattutto che dà occupazione a migliaia di persone. Ci aspettavamo un intervento immediato del governo per trovare soluzioni e per garantire l’occupazione nel settore ma cosi non è stato: il governo è assente e snobba gli incontri”. Così il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso commenta ...

Call center : Aricò (Db) - ‘assenza Di Maio? Per ministro lavoratori non sono priorità’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Hanno fatto bene i sindacati a lasciare il tavolo ministeriale al Mise a causa dell’assurda assenza del ministro Luigi Di Maio il quale evidentemente non ritiene prioritaria la salvaguardia di centinaia di lavoratori a rischio licenziamento”. A dirlo è il capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima Alessandro Aricò commentando l’assenza del governo al tavolo sui Call center ...

Call center : Caronia - ‘Di Maio assente al Mise - Sicilia ignorata’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Altro che interesse per la Sicilia! Il governo nazionale sembra ignorare del tutto le esigenze della città di Palermo e della nostra Regione. L’assenza del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio all’incontro su Almaviva è un gravissimo segno di disattenzione perché sappiamo tutti che questa non è ‘una’ azienda, ma ‘la’ azienda privata di maggiore peso ...

Lavoro : Bellanova - ‘Di Maio diserta tavolo Call center per diretta Fb - vergogna’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “call center. tavolo al Mise. Di Maio non sa cosa sia il rispetto per il Lavoro e i lavoratori. Apprendo dalle dichiarazioni dei sindacati che il tavolo previsto oggi al Mise sui call center è saltato. Di Maio, dopo più di un anno di richieste da parte dei sindacati, ha preferito non presenziare al tavolo a causa di un impegno istituzionale inderogabile: una diretta Facebook”. Lo scrive Teresa ...

Truffa Call center Iliad : ricarica 50 euro in omaggio e telefonate - cosa fanno : Truffa call center Iliad: ricarica 50 euro in omaggio e telefonate, cosa fanno Un call center Iliad che vi propone un’offerta vantaggiosa in cambio dei vostri dati personali. Una nuova Truffa di cui è vittima anche la stessa compagnia, totalmente all’insaputa dei fatti. Diversi utenti intanto stanno segnalando la stessa Truffa, venendo contattati da operatori di un fantomatico call center dell’operatore, che però, è bene saperlo, non ...

Il dramma dei 3.200 dipendenti di Almaviva è l'inizio della fine per i Call center? : Sit-in a Palermo dei lavoratori Almaviva, colosso dei call center. Dalle 9 alle 13 presidi davanti ai punti di Wind e Tim di via Libertà, di tutti gli operatori liberi dal servizio, contro il rischio di dimezzamento degli stipendi e, a partire da settembre, di licenziamenti per il crollo dei volumi di traffico. Tim e Wind avrebbero fatto sapere - dicono i sindacati - che da luglio passeranno il 70% in meno di chiamate. Sindacati e lavoratori ...

Nel Call center di Milano che non trova operatori a 1200 euro al mese «Colpa del reddito di cittadinanza e del modello Ferragni» : Nell’open space di Corsico, periferia di Milano su venti postazioni ne sono occupate solo la metà. L’amministratore delegato ogni volta che fissa i colloqui non si presenta nessuno. Motivo principale: la sede di lavoro è a Corsico, troppo lontana dal centro di Milano.

