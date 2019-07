Calciomercato Serie B e Serie C | il punto | Perugia e Salernitana scatenate | per Cacia

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’Udinese si affida a Cristo - Sampdoria su Trezeguet : Calciomercato – Il Calciomercato continua ad infiammare l’estate. Tante le trattative concluse e le indiscrezioni che si susseguono. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. L’Udinese tenta il colpo “divino”. I friulani hanno acquistato Cristo dal Real Madrid. Il calciatore, che può agire da prima o da seconda punta, è arrivato alla corte dei Pozzo per 1,5 milioni e ha già svolto ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio acquisto per la Lazio - colpi in Serie B : Calciomercato – Ore importanti per il Calciomercato italiano. Si attendono le firme di de Ligt e Mancini sui rispettivi contratti con Juventus e Roma. Intanto si è mossa la Lazio che ha completato due operazioni. Con una nota sul proprio sito internet, la Lazio comunica “di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Chievo Verona le prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine e del calciatore Angelo ...

Calciomercato Serie A : De Rossi-Boca accordo probabile - Lukaku si avvicinerebbe all'Inter : Anche oggi mercoledì 17 luglio Calciomercato bollente in Serie A. Tutte le big sono a caccia di rinforzi in attesa del prossimo campionato e si stanno muovendo con decisione. A farlo nel migliore dei modi finora è stata soprattutto la Juventus, che dopo aver ingaggiato Rabiot e Ramsey è riuscita a trovare l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del difensore De Ligt. E non è finita qui, visto che il club bianconero ha ancora altri colpi in ...

Calciomercato Serie B e C - le ultime trattative il Benevento acquista Kragl - altra ufficialità per la Reggina : “Il Benevento ha perfezionato l’accordo con il calciatore Oliver Kragl. Il centrocampista tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio del Wolfsburg, Kragl approda alla corte di mister Inzaghi dopo aver indossato nelle ultime due stagioni la casacca dei satanelli. Classe 1990, 338 presenze in carriera e 54 goal, in Italia ha vestito, anche, le maglie di Frosinone e Crotone totalizzando tra Serie ...

Calciomercato - il Monza di Berlusconi punta a Bellusci e Rigoni : 'Obiettivo Serie A' : La mission è chiara: 'Il Monza vuole andare per la prima volta nella sua storia in Serie A'. Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli dallo scorso anno, l'ha ribadito anche ieri a Villa Gernetto. Ha radunato tutti i giocatori, lo staff tecnico e i dipendenti del club per ricordare a tutti gli obiettivi della proprietà. Intanto l'ad Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli puntano al rafforzamento della rosa: nel mirino il difensore Giuseppe ...

Calciomercato Serie B - le trattative : il Pescara riabbraccia Stoian - attivissima la Salernitana : Attivissimo anche il Calciomercato in Serie B, ecco il punto di ‘TuttoSport’ sulle ultime trattative. E’ arrivata la firma per Pietro Iemmello al Perugia, il Pescara potrebbe invece riabbracciare Stoian, adesso è svincolato. L’Empoli segue Dragomir, ex Arsenal, lo Spezia ha depositato i contratti di Erlic e Marchizza. attivissima la Salernitana, non solo Kiyine, in arrivo anche Cristiano Lombardi, ex Venezia e ...

Calciomercato Serie C - il punto : la Reggina si muove anche in uscita - la Sambenedettese blinda Rapisarda : Si muovono le squadre di Serie C sul Calciomercato con l’obiettivo di completare le rose nel minor tempo possibile con l’intenzione di preparare al meglio la prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative riportate dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Il Potenza ha perfezionato l’acquisto del difensore Luigi Silvestri dalla Vibonese, la Ternana continua a spingere per il ritorno di ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tre acquisti per la Salernitana : Bari scatenato - colpi di Gozzano e Pistoiese : Non si muovono solo le squadre di Serie A. Molto attivo anche il Calciomercato di Serie B e Serie C. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Tris di colpi per la Salernitana. Arrivano Billong, Kiyine e Giannetti. La Juve Stabia lavora ad uno scambio con il Catanzaro: Paponi in Calabria, Fischnaller in Campania. scatenato il Bari. Ufficializzati gli arrivi di Frattali e Scavone dal Parma. I Galletti non si fermano qui. Per la difesa ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Brescia - Lecce e Parma molto attive : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo. In particolare sono molto attive le neopromosse Brescia e Lecce, ma anche il Parma cerca rinforzi importanti. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. La squadra di Cellino e Corini lavora per due centrali difensivi, di cui uno di esperienza. I nomi al vaglio sono quelli di Ceccherini e Vitor Hugo della Fiorentina. molto più facile arrivare al primo. Il secondo difensore potrebbe ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Reggina e Salernitana show - colpo del Venezia : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovo anche i club in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative nel punto dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ci siamo, Alessio Cerci è pronto a riabbracciare il tecnico Ventura, contatti positivi nelle ultime ore con la Salernitana e via Lazio può arrivare anche Kiyine. Si stringe per il difensore Bianchetti, vicino anche l’attaccante Giannetti. Per la ...

Calciomercato Serie C - colpo del Vicenza : preso Marotta dal Catania : Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta, a titolo definitivo, alla società L.R. Vicenza Virtus.L'articolo Calciomercato Serie C, colpo del Vicenza: preso Marotta dal Catania sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Serie B - nuovi arrivi in casa Pordenone e Juve Stabia : Continuano le ufficializzazioni anche in Serie B. Colpi in entrata per Pordenone e Juve Stabia. I primi comunicano l’ingaggio dell’attaccante Luca Strizzolo. “Il calciatore, classe ’92 – recita il comunicato – arriva dalla Cremonese con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione). Per Strizzolo si tratta della terza esperienza con la maglia neroverde, che ha vestito nelle stagioni 2009/2010 ...

Calciomercato Serie A - altre ufficialità : l’Empoli cede Traorè al Sassuolo - la Lazio acquista Karo : Fioccano le ufficialità in Serie A. Nuovi arrivi in casa Lazio e Sassuolo. Gli emiliani hanno ufficializzato l’arrivo di Traoré dall’Empoli, su cui già c’era l’accordo da tempo. Il centrocampista classe 2000 sarà presentato alla stampa sabato 13 Luglio alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center. La Lazio ha invece comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’acquisto a titolo definitivo ...

Calciomercato Serie B e Serie C - doppia cessione per il Cittadella : colpo della Carrarese : Si lavora costantemente per il Calciomercato. Non solo in Serie A ma anche le squadre di B e C si muovono in entrata e in uscita. Il Cittadella ufficializza due cessioni sul proprio sito. “L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Gabriele Dalla Bernardina all’ Olbia Calcio. Il difensore classe 1999 proseguirà dunque la sua avventura in Sardegna iniziata a gennaio. A Gabriele un ringraziamento per quanto ...