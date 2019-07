Calciomercato | le trattative | l’Inter si fionda su Rebic | definiti gli ultimi dettagli

Calciomercato 2019 - acquisti e cessioni : tutte le trattative : Il Calciomercato entra nel vivo, tra voci di corridoio, sondaggi e colpi ufficiali, ecco tutte le trattative che coinvolgono...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’Udinese si affida a Cristo - Sampdoria su Trezeguet : Calciomercato – Il Calciomercato continua ad infiammare l’estate. Tante le trattative concluse e le indiscrezioni che si susseguono. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. L’Udinese tenta il colpo “divino”. I friulani hanno acquistato Cristo dal Real Madrid. Il calciatore, che può agire da prima o da seconda punta, è arrivato alla corte dei Pozzo per 1,5 milioni e ha già svolto ...

Calciomercato - le ultime trattative : Borja Valero più vicino alla Fiorentina - nuovo attaccante al Bologna : Continuano a muoversi le squadre per il campionato di Serie A, ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato. Angel Correa si prepara a lasciare l’Atletico Madrid, l’argentino secondo quanto riferisce Ole avrebbe chiesto al club spagnolo la cessione, in passato seguito da Milan e Napoli ma anche dal Tottenham, non è da escludere un ritorno di fiamma. Per il momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale e la ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio acquisto per la Lazio - colpi in Serie B : Calciomercato – Ore importanti per il Calciomercato italiano. Si attendono le firme di de Ligt e Mancini sui rispettivi contratti con Juventus e Roma. Intanto si è mossa la Lazio che ha completato due operazioni. Con una nota sul proprio sito internet, la Lazio comunica “di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Chievo Verona le prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine e del calciatore Angelo ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Genoa punta un trequartista - il Parma chiude per un terzino : Il Calciomercato entra nella sua fase decisiva. I direttori sportivi sono al lavoro per regalare colpi importanti agli allenatori, che preparano l’inizio della prossima stagione, alla quale manca poco più di un mese. A fare il punto sulle ultime trattative è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il Genoa di Andreazzoli punta ad essere una delle sorprese del prossimo campionato. Il presidente Preziosi e Stefano Capozucca ...

Calciomercato - le ultime trattative : Roma-Veretout - ci siamo! Il Sassuolo ci prova per Obiang : Ecco le ultime trattative di Calciomercato, importanti trattative nelle ultime ore. E’ una Roma scatenata, dopo l’arrivo del difensore Mancini il club giallorosso è pronto a chiudere anche per il centrocampista Veretout, incontro positivo sia con l’agente del calciatore e con la Fiorentina, accordo di base raggiunto sulla base di 20 milioni di euro compreso bonus. Il calciatore potrebbe raggiungere la squadra già nelle ...

Calciomercato Serie B e C - le ultime trattative il Benevento acquista Kragl - altra ufficialità per la Reggina : “Il Benevento ha perfezionato l’accordo con il calciatore Oliver Kragl. Il centrocampista tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio del Wolfsburg, Kragl approda alla corte di mister Inzaghi dopo aver indossato nelle ultime due stagioni la casacca dei satanelli. Classe 1990, 338 presenze in carriera e 54 goal, in Italia ha vestito, anche, le maglie di Frosinone e Crotone totalizzando tra Serie ...

Calciomercato Serie B - le trattative : il Pescara riabbraccia Stoian - attivissima la Salernitana : Attivissimo anche il Calciomercato in Serie B, ecco il punto di ‘TuttoSport’ sulle ultime trattative. E’ arrivata la firma per Pietro Iemmello al Perugia, il Pescara potrebbe invece riabbracciare Stoian, adesso è svincolato. L’Empoli segue Dragomir, ex Arsenal, lo Spezia ha depositato i contratti di Erlic e Marchizza. attivissima la Salernitana, non solo Kiyine, in arrivo anche Cristiano Lombardi, ex Venezia e ...

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Calciomercato - le ultime trattative : Gravillon al Sassuolo - il Torino cerca il vice Sirigu : Continuano a susseguirsi ufficialità, indiscrezioni e rumors di Calciomercato. L’Atalanta ha operato una doppia cessione, comunicata attraverso due note sul proprio sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto all’Hellas Verona il calciatore Boris Radunovic a titolo temporaneo. In bocca al lupo Boris!”. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Perugia il calciatore Marco Carraro a titolo temporaneo. ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Brescia - Lecce e Parma molto attive : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo. In particolare sono molto attive le neopromosse Brescia e Lecce, ma anche il Parma cerca rinforzi importanti. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. La squadra di Cellino e Corini lavora per due centrali difensivi, di cui uno di esperienza. I nomi al vaglio sono quelli di Ceccherini e Vitor Hugo della Fiorentina. molto più facile arrivare al primo. Il secondo difensore potrebbe ...