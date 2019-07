Calciomercato Inter | parola agli ex | le opinioni di Bergomi | Ferri | Bagni | Boninsegna e

Calciomercato Inter news/ Si fa strada il sogno Cavani - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: dovesse saltare la trattattiva per Lukaku col Manchester Marotta proverebbe a prendere Cavani.

Calciomercato Fiorentina - si continua a insistere per Borja Valero : oggi nuovo incontro con l’Inter : Il club viola vuole riportare in Toscana Borja Valero, proseguono i contatti con l’Inter per chiudere l’operazione Fiorentina e Inter continuano a lavorare per chiudere l’operazione Borja Valero, profilo individuato dal club viola per rinforzare il centrocampo di Montella. LaPresse/Tano Pecoraro Le due società si sono incontrate nella giornata di oggi, provando a ridurre la forbice tra domanda e offerta, così da ...

Calciomercato Serie A : De Rossi-Boca accordo probabile - Lukaku si avvicinerebbe all'Inter : Anche oggi mercoledì 17 luglio Calciomercato bollente in Serie A. Tutte le big sono a caccia di rinforzi in attesa del prossimo campionato e si stanno muovendo con decisione. A farlo nel migliore dei modi finora è stata soprattutto la Juventus, che dopo aver ingaggiato Rabiot e Ramsey è riuscita a trovare l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del difensore De Ligt. E non è finita qui, visto che il club bianconero ha ancora altri colpi in ...

Calciomercato Inter - rinnovo in vista per Lautaro mentre Icardi resta in uscita : L'Inter intende offrire a Lautaro Martinez un nuovo contratto nelle prossime settimane, secondo Calciomercato.com. L'attaccante è stato recentemente accostato al Barcellona, con i campioni della Liga che sarebbero stati disposti a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non hanno intenzione di lasciare andare Lautaro, però, al fine di dissuadere il giocatore da eventuali trasferimenti, ...

Calciomercato mercoledì 17 luglio : visite mediche De Ligt - poi l’ufficialità! Lukaku-Inter - è fatta : Calciomercato 17 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi 17 luglio. JUVENTUS– De Ligt è arrivato a Torino nella serata di ieri. Oggi le visite mediche al J Medical, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il giocatore sarà presentato alla stampa nella giornata di domani. INTER– Come rivelato da alcune fonti spagnole, l’Inter e […] L'articolo Calciomercato mercoledì 17 luglio: visite mediche De Ligt, poi ...

Calciomercato Inter - per i bookies spuntano anche i nerazzurri per Bale : E’ uno dei pezzi pregiati del mercato, e probabilmente il suo nome verrà nominato parecchie volte fino alla chiusura dello stesso. Il Real Madrid vorrebbe cedere Gareth Bale per fare casa e puntare Paul Pogba, ma il gallese vuole rimanere in Spagna a giocarsi le sue chance: fissato il prezzo, 70 milioni. In attesa di capire quale sarà il futuro dell’ala ex Tottenham, i bookies iniziano a dire la loro: gli analisti Snai per il ...

Calciomercato Crotone : possibile interesse per De Hende e Palmiero (RUMORS) : È iniziata da alcuni giorni la nuova stagione del Crotone con la partenza per la sede del ritiro estivo di Trepidò, località della Sila Crotonese. La squadra, che si è radunata in città nella giornata l'11 luglio, ha subito preso confidenza con il terreno di gioco dell'Ezio Scida prima di spostarsi presso il terreno di gioco montano. Tanti volti della passata stagione a caratterizzare la rosa gestita anche per il nuovo torneo dal tecnico ...

Calciomercato Inter - Longo in uscita : vicino al Deportivo La Coruña : Samuele Longo è tra i giocatori in uscita dall’Inter: ad attenderlo c’è il Deportivo La Coruña che ha vinto la concorrenza del Tenerife.“powered by Goal”Per ora farà parte del parco attaccanti di Antonio Conte, poi ci sarà l’addio: in Asia l’Inter potrà contare anche su Samuele Longo, schierato dal primo minuto in coppia con Sebastiano Esposito nella prima uscita stagionale contro il Lugano.L’assenza di Icardi e ...

Calciomercato Inter news/ Ante Rebic alternativa in attacco - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, ultime notizie aggiornate a oggi, 16 luglio. Da Dzeko a Lukaku, Rebic e Icardi, l'attacco al centro dell'attenzione nerazzurra.

Calciomercato Inter - stallo per Lukaku e Dzeko : in Asia va Puscas : Non si sblocca la trattativa con la Roma per Dzeko, ancora lontano l’accordo con il Manchester United per Lukaku: rebus attaccanti in casa Inter.“powered by Goal”In attesa di trovare una sistemazione in uscita per Mauro Icardi, l’Inter continua a lavorare su due fronti per mettere le mani sui due attaccanti chiesti da Antonio Conte. Da una parte Edin Dzeko, dall’altra Romelu Lukaku: due trattative al momento bloccate.Come ...

Calciomercato Sassuolo - Gravillon ad un passo : c’è l’accordo con l’Inter : Il Sassuolo si appresta ad accogliere Andrew Gravillon. Il difensore arriverà dall’Inter in prestito con diritto di riscatto.“powered by Goal”E’ una delle società che più si è mossa in questa prima parte della sessione estiva di Calciomercato e, dopo aver già rafforzato ogni settore del campo, ora si appresta a regalare un nuovo innesto a Roberto De Zerbi.Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma ormai sembra cosa fatta l’approdo ...

Calciomercato Milan : Pastore non interesserebbe - Schar possibile colpo per la difesa : Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma ha tentato di inserire il centrocampista argentino Javier Pastore in uno scambio più conguaglio economico per l'attaccante rossonero Jesus Suso. Lo spagnolo, che quest'anno è considerato tra i "sacrificabili" della lista rossonera, è molto vicino a lasciare i rossoneri e la Roma aveva intenzione di offrire l'ex centrocampista del PSG Pastore per cercare di ottenere un accordo. Tuttavia, come ...

Calciomercato Inter News/ Dalla Turchia : domani missione per Jailson - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, la compagine nerazzurra non perde di vista Edin Dzeko e Romelo Lukaku: ecco le ultime novità sulle operazioni

Calciomercato Juventus - l’Ajax chiude a Kean : “Non ci interessa” : Moise Kean non sarà inserito nella trattativa che porterà De Ligt alla Juventus, Marc Overmars chiude le porte dell’Ajax all’attaccante.“powered by Goal”Un altro grandissimo colpo in arrivo per la Juventus, che puntella la propria difesa con l’imminente acquisto di De Ligt: una trattativa che non vedrà coinvolto Moise Kean, come precisato dal dirigente dell’Ajax Marc Overmars.Intervenuto ai microfoni ...