Borsellino : sorella agente scorta - ‘mio fratello tradito da Stato in cui credeva’ (3) : (AdnKronos) – La voglia di lottare per ottenere giustizia lei, però, non l’ha persa. “Perché i ragazzi devono poter avere un futuro, perché lo Stato non è tutto marcio, perché mio fratello, gli altri ragazzi della scorta e il giudice Borsellino in quel cambiamento hanno creduto fino alla fine”. Si arriverà mai alla verità? “Spero di sì, me lo auguro per la loro memoria perché altrimenti li avranno uccisi due ...

Borsellino : sorella agente scorta - ‘mio fratello tradito da Stato in cui credeva’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – (di Rossana Lo Castro) Ventidue anni. Quando il tritolo di Cosa nostra smembrò il suo corpo insieme a quelli del giudice Paolo Borsellino e dei colleghi della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli era poco più che un ragazzo. A Palermo era arrivato dopo il concorso a Foggia e all’appuntamento con la morte in via D’Amelio dopo qualche ...

Borsellino : sorella agente scorta - 'mio fratello tradito da Stato in cui credeva' (2) : (AdnKronos) - La mattina di quel maledetto 19 luglio 1992 quando Sabrina andò a trovare la madre, Vincenzo dormiva: il turno iniziava alle 13. La notizia della tragedia lei l’ha appresa dalla tv. "Nessuno ci ha chiamato - ricorda - Ero a casa con mio figlio di tre anni, mio marito, poliziotto, era i