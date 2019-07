BORSA ITALIANA OGGI Eni a -2 | 6% | Saipem a -1 | 9% | 18 luglio 2019

ilsussidiario

(Di giovedì 18 luglio 2019)news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale bene Enel e Snam. Male invece Eni,e Prysmian

GassmanGassmann : È più dannosa la signora italiana che contratta la borsa falsa di marchio italiano,o l’extracomunitario che cerca d… - danielepinosa : 'Farmae prima piattaforma omnicanale nell’e-retailing di prodotti per la salute, ha presentato a Borsa Italiana la… - Strada_nove : ????? Se sei un/a insegnante o ti sei appena laureato/a in lingua inglese, hai tempo fino al 29 luglio per provare a… -