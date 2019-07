BMX | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia per Zolder Il ct Tommaso Lupi chiama otto

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Sarannogli azzurri in gara aidi BMX che si svolgeranno adal 23 al 27 luglio. Il ctha reso note le proprie scelte per la trasferta belga, che sarà la ventiquattresima sl’egida dell’UCI. Questi i nomi dei: Leonardo Cassanta Federico De Vecchi Giacomo FantoniGasparoli Mattia Girlanda Marco Radaelli Riccardo Rizzardi Matteo Tugnolo Iveri e propri prenderanno forma sabato 27 luglio, mentre nei quattro giorni precedenti si terranno gli UCI BMX World Challenge per un considerevole numero di categorie. Da segnalare la presenza di due nostri rappresentanti che hanno ben figurato agli Europei: Marco Radaelli, oro nei Cruiser, eGasparoli, argento tra gli Allievi. Nella stessa manifestazione si è distinto Federico De Vecchi con la semifinale tra gli Junior. CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL ...

