BITTER SWEET | anticipazioni puntata di venerdì 19 luglio 2019

BITTER SWEET/ Anticipazioni 19 e 18 luglio : il diabolico piano di Demet : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 19 e 18 luglio 2019: Ferit libera Nazli mentre Demet mette in atto un piano diabolico per...

BITTER SWEET - Ozge Gurel in vacanza in dolce compagnia. FOTO : Ozge Gurel di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in vacanza con Serkan Cayoglu L’estate 2019 per Ozge Gurel sembra essere partita all’insegna del viaggio. La dolce Nazli di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, felicemente fidanzata con il collega Serkan Cayoglu ormai da diversi anni, ha iniziato la villeggiatura puntando proprio al Bel Paese, l’Italia. Dalle spiagge di Positano i due attori turchi ...

BITTER SWEET Anticipazioni 19 luglio 2019 : Nazli rompe con Ferit : Nazli scioglie il contratto di lavoro con Ferit e può realizzare il suo sogno. Demet invece cerca di riconquistare la fiducia dell'ex fidanzato.

BITTER Sweet/ Anticipazioni 18 luglio : Ferit lascia libera Nazli? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 18 luglio 2019: Nazli, in difficoltà economica, deve rinunciare al sogno di aprire un ristorante, ma un aiuto...

BITTER SWEET anticipazioni - chi ha ucciso i genitori di Bulut? Due omicidi per la verità : anticipazioni Bitter Sweet, il piano di Hakan per farla franca Nelle prossime puntate scopriremo che l’assassino dei genitori di Bulut non è Calali Yamaz ma un tale Resul. Le anticipazioni di Bitter Sweet si fanno sempre più interessanti perché fanno riferimento a messe in onda, quelle turche, chiaramente, ricche di colpi di scena e di […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni, chi ha ucciso i genitori di Bulut? Due omicidi per la ...

BITTER SWEET Anticipazioni 18 luglio 2019 : Demet nuovo capo della Pusula Holding : Deniz appoggia sua sorella Demet e le affida il ruolo di capo delle pubbliche relazioni della Pusula Holding. È uno smacco per Ferit.

BITTER SWEET - episodio venerdì 19/07 : l'Aslan lascia libera Nazli e scioglie l'accordo : Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti l’episodio in onda su Canale 5 venerdì 19 luglio e che conclude di fatto questa settimana di programmazione. Ferit e Nazli sono ai ferri corti da quando l'Aslan ha imposto alla cuoca di rispettare il contratto stipulato con lui, se non vuole pagare la penale per la rescissione anticipata. Nel nuovo episodio però, il ricco imprenditore sembrerà ...

BITTER SWEET - anticipazioni : HAKAN scopre che DEMET ha abortito e… : Come reagirà il perfido HAKAN Onder (Necip Memili) appena scoprirà che la moglie DEMET (Alara Bozbey) ha abortito a sua insaputa? Nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore verrà sciolta tutta la curiosità dei telespettatori, visto che Asuman (Ilayda Akdogan) farà in modo che la verità venga alla luce… Bitter Sweet, news: Ferit scopre il segreto di Nazli e Asuman Le anticipazioni segnalano che tutto ...

BITTER SWEET - trame 19 luglio : Ferit strappa il contratto che lega la Piran a lui : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv made in Turchia, che sta letteralmente infiammando i pomeriggi degli italiani. Le trame della nuova puntata in programma venerdì 19 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Ferit Aslan prenderà una scelta sofferta. L'affarista, infatti, deciderà di recidere il contratto che lo lega a Nazli Piran, in modo che possa realizzare il suo sogno nel ...

BITTER SWEET - trame : Hakan terrorizza Demet affinché non lo tradisca : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv ambienta ad Istanbul che sta registrando ascolti altissimi su Canale 5. Nelle prossime puntate, in onda a breve in Italia, Hakan Onder deciderà di mostrare la sua vera natura diabolica per impedire a Demet di lasciarlo mentre Deniz e Ferit Aslan scopriranno la verità sull'incidente di Zeynep e Demir. Bitter Sweet: Demir e Zeynep uccisi da Hakan Le anticipazioni di Bitter ...

BITTER SWEET - spoiler : l'Aslan e la Piran in crisi a causa del marito di Demet : La nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore è sempre in grado di coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 nelle prossime settimane dicono che Ferit Aslan scoprirà, grazie al suo meccanico, che la vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stata sabotata il giorno dell'incidente ma non riuscirà ad incastrare il responsabile. Il ricco imprenditore, stanco di non essere ...

BITTER SWEET - spoiler del 30° episodio : Ferit deluso dalla sorella di Asuman : Le trame della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, continuano ad essere molto interessanti. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori italiani vedranno l’ultimo giorno settimanale, cioè il 19 luglio 2019, dicono che Ferit Alsan non riuscirà a nascondere la sua profonda delusione quando apprenderà che Nazli Piran non gli ha detto che sogna di ...

BITTER Sweet/ Anticipazioni 18 e 17 luglio : Deniz tira fuori dai guai Nazli? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 18 e 17 luglio 2019: Nazli costretta a rinunciare ai propri sogni per colpa del ricatto di Ferit, ma Deniz...

BITTER SWEET/ Anticipazioni 18 e 17 luglio : Nazli costretta a rinunciare... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 18 e 17 luglio 2019: Nazli costretta a rinunciare ai propri sogni per colpa del ricatto di Ferit.