Bimba in coma a 5 anni | medici vogliono staccare la spina I genitori | «Portatela in

“Non fate morire mia figlia” : l’aiuto per la Bimba in coma arriva dall’ospedale Gaslini : Tafida Raqeeb, 5 anni, è ricoverata a Londra: per i medici non c’è speranza. I genitori chiedono di curarla all’estero, l’appello è raccolto da Genova

Londra - Bimba in coma : i medici vogliono staccare la spina ma dal Gaslini arriva una speranza - i genitori vogliono portarla in Italia : Il Regno Unito di nuovo con il fiato sospeso. Di nuovo il dibattito sull’eutanasia e sull’opportunità di tentare il tutto per tutto per salvare una vita, in questo caso quella di una bimba, torna prepotentemente a far sentire il suo peso e la sua difficoltà di risoluzione. Dopo i casi di Charlie Gard e di Alfie Evans, ora un’altra coppia di disperati genitori chiede che la propria piccola possa essere portata in Italia per ...

Varese - congestione nella vasca da bagno : Bimba di quattro anni in coma irreversibile : Quando è entrata nel bagno di casa ha trovato la figlia, una bimba di quattro anni, priva di sensi nella vasca, con ogni probabilità a causa di una congestione mentre faceva il bagnetto. Così la donna, di origini filippine, lo scorso mercoledì ha immediatamente chiesto aiuto alla vicina che, dopo aver tentato di rianimare la piccola, ha chiamato i soccorsi. L’incidente domestico è avvenuto in un’abitazione di Solbiate Arno, in provincia di ...