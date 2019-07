Bella da impazzire! Mara Carfagna al mare sfoggia il suo bikini Uno spettacolo da prima

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019)è come il vino, più passa il tempo, più migliora. La deputata è sempre una donna bellissima al di là delle sue funzioni istituzionali. In copertina su Gente si vede la coordinatrice di Forza Italia inimpegnata in un simpatico tuffo in acqua. Ilstriminzito le sta benissimo ed esalta le sue forme.si gode qualche momento di relax con il compagno Alessandro Ruben, per staccare dagli impegni politici. Di recente la, ex ministro del governo Berlusconi, è stata nominata coordinatrice di Forza Italia. Così si è espressa sullo stato di salute del suo partito: “Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento molto coraggioso, perché il presidente Berlusconi il 19 giugno scorso ha aperto un processo di democratizzazione interna che prevede quello che lui stesso ha definito un passo avanti importante per il nostro partito, e cioè la contendibilità di tutte ...

Ciarlj1 : @laporcellinaa bella fighetta vorrei farti impazzire di piacere - SMalponte : @RossoneroCinico Assolutamente d'accordo con te. Un'altra cosa che mi fa impazzire è quando arriva un nuovo giocato… - Maurizi66640925 : @jennasmith33s ma quando sei bella mi fai impazzire -