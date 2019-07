Belen lecca il ghiacciolo | i fan si scatenano | Hai imitato Cecilia

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Francesca Galici Una foto apparentemente innocente ha scatenato i commenti sotto il post di, ritratta mentre è intenta are unal'anguria. Secondo alcuni avrebbe copiato il post di sua sorellaRodriguez sta trascorrendo le vacanze a Ibiza in compagnia di Stefano De Martino e del loro piccolo Santiago, tra una registrazione di Tu si que vales e un'altra. Le brevi pause dal soggiorno spagnolo per rientrare Italia non sono un problema per la showgirl argentina, che si sta godendo l'amore ritrovato con suo marito dopo 4 anni di lontananza.documenta tutto minuziosamente sui social, coinvolgendo a pieno i suoi seguaci nella sua felicità. Ma alla showgirl piace provocare, si diverte a irretire i milioni di follower in attesa di un suo scatto. Una delle ultime foto postate nel suo profilo sembra proprio voglia raggiungere quell'obiettivo e, ...

Noovyis : (Belen Rodriguez, la foto in cui lecca il gelato fa rumore: piovono commenti piccantissimi su Instagram) Playhitmu… - italianaradio1 : Belen Rodriguez, la foto in cui lecca il gelato fa rumore: piovono commenti piccantissimi su Instagram - PietroDiGregoli : Belen che lecca il ghiacciolo... Non voglio neanche leggere i commenti sotto la foto???? -