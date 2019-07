Belen è una donna che abbaglia | lo afferma il marito Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : una barca extralusso come 'pegno' d'amore : Continuano le vacanze d'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: rientrati da Ibiza per impegni di lavoro, i ritrovati coniugi si sono concessi una giornata di totale relax a Capri a bordo della loro nuova barca. Si chiama 'Santiago' lo yatch extralusso che la coppia si è regalata in questi giorni: sui profili Instagram dell'argentina e del ballerino infatti, è possibile vedere molti momenti che hanno condiviso al largo, dai baci a favor ...

Dopo la tv arrivano le nozze? Belen e Stefano De Martino - mini luna di miele a Ibiza : Continuano le vacanze a Ibiza per Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Dopo una lunga separazione, in cui Belen ha fatto coppia col pilota Gp Andrea Iannone, i due sembrano davvero aver ritrovato l’amore di un tempo. Presto assieme anche in tv, la coppia si gode una mini luna di miele sull’isola delle Baleari.\\ Stefano e Belen hanno scelto la stessa meta dello scorso anno, in cui però erano ancora separati. Oggi alloggiano a Santa Gertrudis, ...

Intervistato da Oggi Stefano De Martino parla di Belen : 'È una donna che abbaglia' : Intervistato dal settimanale Oggi il ballerino e conduttore, Stefano De Martino, ha usato parole molto dolci verso la compagna Belen Rodriguez, dichiarando di essere pazzamente innamorato di lei, anche se è consapevole che questo non sia più un mistero. parlando poi dei due progetti che vedono Stefano e Belen condurre insieme prima la Notte della Taranta e poi la finale del Festival di Castrocaro, il ballerino ha definito la showgirl come "una ...

Stefano De Martino Belen è una donna che abbaglia : Stefano De Martino in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, ha parlato anche del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, che insieme condurranno su Rai2 la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale del festival di Castrocaro il 3 settembre, ha detto:” Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belen è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia ...

Stefano De Martino : "Belen Rodriguez è una donna che abbaglia" : Stefano De Martino, in un'intervista concessa al settimanale Oggi, in edicola da domani, giovedì 18 luglio 2019, ha parlato anche del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il ballerino, che con la moglie condurrà su Rai2 la Notte della Taranta (il 24 agosto) e la finale del festival di Castrocaro (il 3 settembre), ha detto:Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : 'luna di miele' romantica a Ibiza insieme a Santiago : Stefano De Martino e Belen Rodriguez da quando sono ritornati insieme hanno solo una priorità, la famiglia. Il conduttore di Made in Sud da poche ore è sbarcato a Ibiza insieme a Santiago. Appena arrivati nell’isola iberica, padre e figlio si sono divertiti a pubblicare tanti Instagram Story. Ad attenderli, oltre alla bellissima showgirl, c’era una villa sul mare con tanto di vista mozzafiato. Il figlio nato dal matrimonio della coppia è ...

Ci stiamo lavorando ... Belen Rodriguez incinta di una bambina? : Ormai da settimane impazza il gossip su un secondo figlio in arrivo per la coppia Belen/De Martino: si mormora che la showgirl sarebbe incinta di una sorellina per Santiago. Cosa c'è di vero? Nulla, stando a quanto dice finalmente il conduttore e ballerino, che però conferma l'intenzione di avere un bebè: "Ci siamo lavorando". Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche mese è tornata ufficialmente con ...

Giulia De Lellis 'fan' di Belen Rodriguez e Iannone : commento ad una foto di un anno fa : Giulia De Lellis e Andrea Iannone un anno dopo: come dimostra lo screenshot che alcuni siti di gossip stanno mostrando in queste ore, l'influencer teneva d'occhio il motociclista già nell'estate del 2018. Prima di diventare la nuova compagna del pilota Aprilia, la romana era tra quelli che sostenevano la sua chiacchierata storia d'amore con Belen Rodriguez: su Instagram, infatti, alcuni hanno scovato il commento della 23enne ad una foto dell'ex ...

Belen Rodriguez : foto con un pancino sospetto - forse incinta di una bimba : Belen Rodriguez di nuovo incinta di una femminuccia, il padre ancora Stefano De Martino: varie foto della show girl argentina pubblicate in questi ultimi giorni stanno scatenando il gossip, che per ora non trova conferme ma neanche smentite. Un ritorno di fiamma sorprendente per una coppia candidata a essere protagonista del gossip sotto l'ombrellone. Indiscrezioni su Belen incinta, scoppia il gossip: 'Sarà femmina' Tutta colpa di una foto, come ...

La famiglia Rodriguez-De Martino si allarga? Le indiscrezioni : Belen incinta - in arrivo una femminuccia : Belen Rodriguez incinta? Secondo i rumors la showgirl argentina ed il marito Stefano De Martino sarebbero in attesa di una femminuccia Dopo il clamoroso ritorno di fiamma, che in tanto speravano ma che ormai sembrava non arrivare più, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, più felici che mai, tornano sotto i riflettori per delle piacevolissime indiscrezioni. Sembra infatti che la showgirl argentina sia in dolce attesa: a quasi sei anni ...