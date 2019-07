Belen e la foto con il ghiacciolo a forma di anguria | ma i fan notano un particolare | «Di

Belen e la foto maliziosa con il ghiacciolo a forma di anguria - ma i fan notano un particolare : «Di chi è?» : Su Leggo.it le ultime novità. Belen e la foto maliziosa con il ghiacciolo a forma di anguria. Ma i fan notano un particolare: «Di chi è?». La showgirl argentina,...

Belen e la foto maliziosa con il gelato a forma di anguria - ma i fan notano un particolare : «Di chi è?» : Belen e la foto maliziosa con il gelato a forma di anguria. Ma i fan notano un particolare: «Di chi è?». La showgirl argentina, in vacanza a Ibiza con il marito Stefano De Martino e il figlioletto Santiago, ha appena postato uno scatto che ha fatto il giro del web. Nell’immagine, Belen – con indosso un micro bikini che a stento copre il décolleté – assaggia un ghiacciolo a forma di anguria. L’attenzione dei fan però è ...

Belen copia Cecilia e scatena i fan : la foto col gelato fa rumore : Belen Rodriguez copia la sorella Cecilia e scatena i fan: la foto in cui lecca il gelato fa rumore Belen provoca, i fan rispondono e vanno in tilt. L’ultima foto divulgata sui social dalla Rodriguez sta facendo molto rumore. La modella argentina si è ritratta in riva al mare mentre lecca un gelato all’anguria. Inutile […] L'articolo Belen copia Cecilia e scatena i fan: la foto col gelato fa rumore proviene da Gossip e Tv.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino rinati : le foto dell’amore che vive delle seconde possibilità : Dopo ben quattro anni di separazione, Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e le foto caricate sui loro profili Instagram mostrano una coppia ancora più solida e consapevole. Un amore mai sopito davvero, che ha superato la prova di una relazione esterna, quella della showgirl con Andrea Iannone, per poi tornare con un'intensità, se possibile, superiore. Santiago, il loro primogenito, è l'apice massimo di un sentimento ...

“Ah - e chi lo aveva notato…”. Belen Rodriguez posa al naturale : dalle foto non sfugge quel dettaglio del corpo : Belen nel mirino degli haters. La showgirl argentina è stata oggetto di violente accuse da parte di un gruppo di haters sui social. Critiche immotivate se non incomprensibili che lasciano davvero il tempo che trovano. Dopo aver postato alcune foto in versione acqua e sapone, sono stati infatti moltissimi quelli che hanno cominciato a criticarla e il motivo è molto semplice: hanno notato che aveva una leggera peluria bionda sulle braccia e le ...

Belen Rodriguez - dopo la foto al Lato B stende tutti i fan. Si gira - è così : pazzesca e senza filtri : In vacanza a Ibiza, Belen Rodriguez sta dando spettacolo su Instagram pubblicando con cadenza quotidiana o quasi selfie e foto in bikini. Fisico esplosivo, abbronzatura al top e pose da diva, quale in effetti è. Ma a volte la bella argentina stupisce, come quando dopo una serie di scatti al cardiopa

La foto conquista i fan! Belen Rodriguez al naturale piace molto ai fan : Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in famiglia a Ibiza. Come ogni anno in questo periodo,la showgirl vola sull'isola più mondana delle Baleari per un soggiorno rigenerante. Dopo tanti anni, quest'estate l'argentina si gode l'isola in compagnia del marito, oltre che del piccolo Santiago. I due sembrano sempre più affiatati e innamorati e non mancano di condividere le escursioni in auto e in barca con i loro seguaci.\\ Belen è in gran ...

Belen Rodriguez senza trucco a Ibiza : foto che spiazza : Ultime notizie Belen Rodriguez: la showgirl stupisce mostrandosi acqua e sapone a Ibiza Belen Rodriguez non teme di mostrarsi senza trucco. A Ibiza, durante un bagno con Stefano De Martino, ha deciso di farsi immortalare senza alcun tipo di filtro, mostrandosi così com’è. E dobbiamo ammettere che il risultato è sbalorditivo: è bellissima anche così. […] L'articolo Belen Rodriguez senza trucco a Ibiza: foto che spiazza proviene da ...

Belen Rodriguez e la foto con il lato B da urlo - le colleghe “invidiose” : «E noi altre… Mute» : Belen e la foto con il lato B da urlo. Arrivano anche i commenti delle colleghe: «E noi mute…». La showgirl argentina si trova in vacanza a Ibiza con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. Vacanza che documenta passo passo con video e foto romantiche. L’ultimo scatto però ha fatto sussultare i fan. Nell’immagine, Belen è in barca, sdraiata di schiena. Il lato B è esplosivo e lei cinguetta maliziosa: «Singue todo ...

Cecilia Rodriguez nuda su Maxim - la sorellina di Belen si prende la doppia copertina LE FOTO HOT : È proprio il caso di dirlo. Questa volta è la sorellina minore a prendersi la copertina. Anzi, le copertine. Cecilia Rodriguez nuda in versione modella per Maxim France e Belgium, che...