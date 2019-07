Atalanta | Gollini | “La parata che sogno? Al Camp Nou | se su Messi è ancora meglio”

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Pierluigiè stato tra i protagonisti della strepitosa stagione dell’di Gasperini. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, il portiere fa un bilancio dello scorsoionato: “Rivincita, mia e del nostro popolo. Diperché mi sono ripreso il posto che sentivo mio. E dei tifosi dell’, nei confronti di chi diceva che non ce l’avremmo mai fatta: erano solo una piazza calda, ora sono una piazza da Champions League“.era al Manchester United ed è esploso un po’ tardi: “Un po’ no e un po’ sì: dunque più no, perché giocare in Champions League a 24 anni non è male. Anche se a volte penso che con certe qualità, dopo aver debuttato in A a 19 anni, potevo arrivarci anche prima. Magari se non fossi andato in Inghilterra, visto che nel calcio italiano c’è molta più cura per i dettagli, soprattutto per un ...

CalcioWeb : #Atalanta, #Gollini tra bilanci e futuro ?? dalla rivincita personale al sogno Camp Nou ?? - JacRN95 : @AdamSic58 @Saverio2119 @battitomilan7 Gollini Djimsiti Masiello Toloi Gosens Freuler De Roon Hateboer Atalanta In… - Andycramp3 : RT @Atalanta_BC: Oggi #16luglio Mario #Pašalic e Pierluigi #Gollini saluteranno i tifosi presso #AtalantaStore di via Carpinoni a #Clusone!… -