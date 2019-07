Armi | scali aerei ed elezioni 2020 Usa-Cina | la tregua salta su Taiwan

Conto corrente : controlli fiscali con il rispArmiometro - come difendersi : Conto corrente: controlli fiscali con il risparmiometro, come difendersi Il risparmiometro fa il suo ingresso trionfale come strumento principe nella lotta all’evasione fiscale e nel controllo sul Conto corrente. Nondimeno, tra i suoi soprannomi spicca anche quello di Grande Fratello Fiscale. Di fatto, sarà l’arma di cui si serviranno Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per scovare i furbetti che evadono le tasse. Il monitoraggio ...