Area 51 | un milione e mezzo di persone pronto ad invadere la base segreta | il governo Usa

A settembre un milione di persone assalterà l’Area 51 per vedere gli alieni. Ma cosa c’è davvero in quella base? : Sono più di un milione, ormai, e sono decisi: il 20 settembre assalteranno l’Area 51, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada, al grido di “Non possono fermarci tutti”. cosa vogliono? Semplice: scoprire se una delle basi militari più misteriose e discusse del mondo nasconde UFO ed extraterrestri tenuti segreti dal governo statunitense per decenni. Dopo i terrapiattisti, dopo i complottisti delle scie chimiche, dopo i ...

