Antonella Clerici ' La Rai rispetti i contratti' | il web si schiera con lei

Antonella Clerici contro direttore Rai1 De Santis : "Io vista come una da piazzare - non come cavallo su cui puntare" : "Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c'è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l'azienda". Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera Antonella Clerici, esclusa dai palinsesti autunnali della Rai.La conduttrice ha fatto notare che "ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio ...

Antonella Clerici dispiaciuta si sfoga contro la Rai : “Pagata senza lavorare” : Antonella Clerici rompe il silenzio dopo l’esclusione dai palinsesti Rai: il dispiacere e lo sfogo della conduttrice Antonella Clerici, storico volto della tv pubblica e tra le conduttrici più amate d’Italia, come ormai ben sappiamo, non sta vivendo un momento professionale particolarmente brillante. Se la sfera sentimentale va a gonfie vele, non si può dire […] L'articolo Antonella Clerici dispiaciuta si sfoga contro la Rai: ...

Antonella Clerici delusa dalla Rai : “Dispiaciuta - più che arrabbiata” : Antonella Clerici fuori da Rai1? “Mi sento più sopportata che supportata!” Ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera Antonella Clerici che, com’è noto da tempo, è fuori dai palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Nessun programma per lei, vista la non riconferma di Portobello e la cancellazione inaspettata di Sanremo Young. E nell’intervista rilasciata alla testata succitata, la conduttrice ha ...

Antonella Clerici senza un programma per la prossima stagione : 'Io voglio lavorare' : Amareggiata e delusa: è questo lo stato d'animo della conduttrice televisiva Antonella Clerici, che, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la Rai, non ha ancora avuto un programma per la prossima stagione. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Clerici ha detto che oramai, dalle parti di viale Mazzini, si sente più sopportata che sopportata. La donna è molto dispiaciuta per il comportamento che l'azienda ...

Antonella Clerici contro la De Santis : «Mi sento sopportata più che supportata. Se su 7 sere non trovi una collocazione per me - significa che non vuoi trovarla» : Antonella Clerici “Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa: mi sento sopportata piuttosto che supportata“. Antonella Clerici vuota il sacco ed esprime tutto il suo malessere per essere stata fatta fuori dai palinsesti della Rai per la prossima stagione tv 2019/2020. Parla di dispiacere, più che di arrabbiatura, perché – spiega – “la rabbia si accende e si spegne, il dispiacere rimane”. Preso atto di non ...

Antonella Clerici : “In Rai vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte” : La presentazione dei palinsesti Rai ha confermato l’esclusione di Antonella Clerici dai programmi che vedremo in onda la prossima stagione e la vicenda continua a far discutere, con rumors che vedono la bionda conduttrice avvicinarsi sempre di più a Mediaset, nonostante il contratto di esclusiva con Viale Mazzini fino al 2020. Ora è stata la stessa Antonella a tornare sulla vicenda, ammettendo di non sentirsi più apprezzata dai direttori ...

Antonella Clerici : «Non voglio fare la tappabuchi - non penso di meritarlo» : Antonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella Clerici è una che non le manda a dire. Specie quando si sente ferita e non supportata dall’azienda a cui ha dedicato tutta sé stessa. La notizia ...

Antonella Clerici : In Rai mi sento più sopportata che supportata : Antonella Clerici racconta il dispiacere per essere una delle conduttrici assenti dai palinsesti Rai e rivela di aver ricevuto molte proposte da altre reti. Alla presentazione dei palinsesti Rai, Antonella Clerici ha preferito non partecipare perché, al momento, sembra essere stata “messa in panchina” dai vertici di Viale Mazzini.\\ Pur speranzosa di trovare una collocazione tra i programmi tv della prossima stagione televisiva, la ...

Antonella Clerici - il commento su Temptation Island : 'È ipnotica' : Il palinsesto Rai della prossima stagione televisiva è caratterizzato da una serie di novità e la grande esclusa corrisponde al nome della conduttrice Antonella Clerici. Sono arrivate le prime voci secondo le quali la presentatrice potrebbe essere vicina ad approdare in Mediaset grazie alla presenza di Maria De Filippi. Il pubblico spera di poter assistere a questo cambiamento della conduttrice dopo che l'ex presentatrice di 'Ti lascio una ...

Rai - adesso parla Antonella Clerici. Lo sfogo e lo scandalo : quanto la pagano per non lavorare : Nonostante un contratto biennale di un milione e due l'anno, Antonella Clerici in Rai è in panchina. Non ha progetti, è la grande esclusa del palinsesto. Lei si sfoga, non le piace questa situazione, che ha tutti gli elementi dello scandalo. "Mi sento sopportata piuttosto che supportata", dice al Co

Antonella Clerici - si muove la politica. La deputata Marrocco di Forza Italia spara contro la Rai : terremoto : Si muove anche la politica per difendere Antonella Clerici dalla sua estromissione di fatto dai palinsesti di Raiuno e della Rai. Alla storica conduttrice della Prova del Cuoco verrà affidata solo la serata di Telethon, una sorta di contentino visto che per lei non è previsto alcuno show o striscia.

Antonella Clerici verso Mediaset? Il commento inatteso su Temptation Island - l'autore risponde : Antonella Clerici, l'amatissima ex conduttrice della Prova del cuoco è stata quasi completamente esclusa dai palinsesti Rai, nonostante il suo contratto sia ancora valido. Sul sito dell’agenzia stampa Agi si apprende che la Clerici avrebbe ricevuto un'offerta da Piersilvio Berlusconi, patron di Med

Antonella Clerici è pazza per Temptation Island : Tutti pazzi per il programma di canale 5 “Temptation Island” ma non è solo il pubblico da casa ad amare questa trasmissione, tra loro c’è anche Antonella Clerici che ha twittato «E’ ipnotico», e non è la sola. «Comunque Temptation Island è ipnotica!», ma non è la sola, a confermare il suo pensiero c’è anche Andrea Delogu che ha risposto: «Non riesco a smettere Anto. Sono nel tunnel!». In tantissimi sono corsi a commentare e a ...