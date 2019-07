Anticipazioni Il Segreto | puntate spagnole | Prudencio confessa a Lola di amarla

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Lede Ilrelative allesaranno caratterizzate da interessanti novità riguardanti una delle coppie più amate del momento:. Quest'ultima, interpretata dall'attrice Lucia Margó, è un personaggio ancora inedito in Italia ma il suo arrivo sancirà un'incredibile cambiamento nella vita del fratello di Saul. Archiviato definitivamente il suo interesse per Julieta, Samuel perderà la testa per, salvo poi rendersi conto che la giovane non è stata sincera con lui, nascondendogli il suo legame con Donna Francisca. La ricca signora, che teneva in pugnoa causa di un omicidio da lei commesso in passato, l'aveva obbligata a conquistareanche se non aveva fatto i conti con i veri sentimenti che i due giovani hanno davvero cominciato a provare l'uno per l'altro. Non appena scoperta la verità, il fratello di Saul non ha più voluto ...

MastrotekPino : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: ecco Esther, la figlia di don Berengario - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni 22-26 luglio 2019 | Don Berengario si macchierà di omicidio - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: FRANCISCA decide di aiutare JULIETA - #Segreto #anticipazioni: #FRANCISCA… -