Altro che Russiagate | negli ultimi sondaggi la Lega cresce ancora

De Ligt - Godin - Manolas Altro che bomber - la parola passa alla difesa : In serie A sono tutti pazzi per i difensori, possibilmente centrali. Non fanno gol ma ora valgono come gli attaccanti.Basta guardare a quanto De Ligt (arrivato ieri a Torino, oggi visite mediche, domani la presentazione visto che la truppa di Sarri partirà nel weekend per la Cina) sia costato alla Juve: un affare da 75 milioni all’Ajax con tanto di stipendio da top player per il biondo ragazzone di Leiderdorp. 7,5 milioni a stagione, che ...

Mercato Inter - Lukaku : Altro assalto dei nerazzurri ma mancherebbero ancora 20 milioni : Continua serrata la trattativa di calcioMercato tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Il belga è il preferito di Antonio Conte per il suo nuovo attacco che ad oggi ha perso Icardi, che non rientra nel progetto tecnico, e non ha un centravanti importante. Marotta e Ausilio sarebbero ripartiti all’attacco dopo il primo approccio della scorsa settimana e potrebbero presentare una nuova offerta nei prossimi giorni. I Red Devils però fanno ...

Giorgia Meloni attacca Luigi Di Maio : "Altroché onestà - Marcello De Vito non è ancora stato espulso dal M5s" : "Nonostante gli annunci di Luigi Di Maio, apprendiamo dalla stampa che Marcello De Vito, arrestato quattro mesi fa per corruzione, non sarebbe ancora stato espulso dal Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, smaschera il vicepremier grillino e il Movimento

Un Altro addio in The 100 6? Perché Raven o Murphy sono più a rischio (video) : Nessuno è veramente al sicuro in The 100 6, e questa stagione ci ha dimostrato che ognuno potrebbe morire. Prima Shaw, che ha detto addio già nella première di stagione. Poi è stata la volta di Kane, con Henry Ian Cusick che ha confermato di aver lasciato la serie, in un episodio per certi versi controverso per il suo personaggio. Ancora una volta, il decimo episodio di The 100 6 potrebbe cambiare le carte in tavola per i nostri (sventurati) ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Altroché Savoini : Matteo Salvini cresce ancora - cifre mai viste prima : Nonostante il caso Savoini, la Russia e gli attacchi incrociati di alleati ed opposizione la Lega di Matteo Salvini cresce ancora. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Carroccio rispetto a settimana scorsa ha guadagnato lo 0,2 per cento passando così dal 37,5 al 37,7 per cento. \\E mentre il Pd ha perso, rispetto a settimana scorsa, lo 0,7 per cento, scendendo al 22, il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio ha ottenuto mezzo ...

Morto anche l'Altro bambino travolto dal Suv a Vittoria : Ragusa - E' Morto l'altro bambino, 12 anni, investito da un Suv lanciato a grande velocità in una stradina del centro storico di Vittoria. Lo rendono noto fonti investigative di Messina. Da venerdì mattina il piccolo, che aveva perso le gambe, quasi del tutto tranciate nel terribile impatto, era ricoverato al Policlinico di Messina dove era stato trasferito con in elisoccorso. Stamattina sono stati celebrati a Vittoria i ...

Ida Platano di Uomini e Donne - look ‘stravolto’. Altro che treccine : così è davvero irriconoscibile : Ida Platano deve averci preso gusto con i cambi look. La dama del trono over, protagonista assoluta delle ultime puntate, dopo aver dato il benservito a Riccardo Guarnieri si gode l’estate e aggiorna quotidianamente i suoi follower in attesa di tornare in studio a settembre, con la nuova stagione di Uomini e Donne. Sempre a patto che in questi mesi non trovi l’anima gemella, certo. Ida è da sempre amatissima dal pubblico di Maria De Filippi. La ...

Altro che Caffè - la serie Netflix sulla cannabis legale è la sorpresa dell’estate e avrà una seconda stagione (recensione) : Si intitola Altro Che Caffè, è arrivata su Netflix lo scorso giugno ed è una delle sorprese di questa estate tra i titoli non mainstream del catalogo della piattaforma. Questa serie francese, dal titolo internazionale Family Business, ha conquistato rapidamente una sua nicchia di pubblico su Netflix, che ne ha commentato entusiasta le doti sui social network invocando a gran voce la produzione di una nuova stagione. Che perAltro è stata ...

ASUS : offerte Prime Day su Gaming - Monitor - Schede Madri - Router e molto Altro! : Siamo ormai nel pieno del Prime Day Amazon 2019 e le offerte continuano ad arrivare copiose! Fra i tanti brand partecipanti spiccano senza ombra di dubbio le offerte ASUS riguardanti prettamente Gaming, Monitor, hardware ed leggi di più...

Bambini travolti dal Suv - muore anche l’Altro cuginetto ferito : anche Simone D'Antonio, 12 anni, è morto dopo essere stato travolto giovedì scorso a Vittoria, insieme al cuginetto di 11 anni, Alessio, dal suv lanciato a grande velocità e guidato da Rosario Greco, 37 anni con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria. La morte del 12enne è stata annunciata dal Policlinico di Messina, dove si trovava ricoverato e dove gli erano state amputate le gambe. Dovrebbe ...

Morto anche Simone - l'Altro bimbo falciato dal suv a Vittoria. Insulti al giornalista Borrometi : L’addio al bimbo di 11 anni falciato dal Suv insieme al cuginetto. In Rete Insulti al giornalista che aveva denunciato: «Funerali organizzati dall’amico di uno degli uomini a bordo della Jeep». Interviene il presidente della Commissione parlamentare antimafia

Vittoria - morto anche l’Altro bimbo travolto dal Suv : Gabriele Laganà Al bimbo falciato da un Suv a Vittoria erano state amputate le gambe. Il cuginetto di 11 anni, invece, è morto a causa di una emorragia Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Simone D'Antonio, il bambino che insieme al cugino Alessio, era stato falciato a Vittoria, nel Ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco che si era messo al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Il bimbo era ricoverato al Policlinico di ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Saint-Étienne-Brioude : percorso - favoriti e altimetria. Altro arrivo imprevedibile per uomini da classiche : oggi (domenica 14 luglio) si correrà la nona tappa del Tour de France 2019, 170,5 km da Saint-Étienne a Brioude. Sarà un’altra frazione di media montagna ricca di insidie, con una finale adatto ai corridori da classiche, ma che potrebbe riservare anche qualche colpo di scena in chiave classifica generale. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della nona tappa del Tour de France 2019. percorso Dopo la partenza ci ...

