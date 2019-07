Almanacco del 18-07-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 17-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 17 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Alessio così come Alessandro Di cui può essere una forma abbreviata Se volete Alessio sia un’etimologia forse di derivazione asiatiche 3y Alexino proteggere il significato de Il difensore ingegnose paziente Sage curioso fin da piccolo dimostra di avere lo spirito commerciale di un banchiere volitivo è deciso non lascia mai ...

Almanacco del 16-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è martedì 16 luglio la chiesa ricorda la Beata Maria del Monte Carmelo la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo buona festa a tutti Oggi anche Sant’Eugenio è Santa Elvira di noi parliamo proprio di Elvira che deriva dal visigote ogni tipologia alquanto incerta Con ogni probabilità Tuttavia è composto da Gaia allegro da plancia attestato per la prima volta in Spagna partire ...

Almanacco del 15-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana 15 luglio lunedì Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosalia patrona di Palermo e TV incerto Probabilmente un adattamento del personale provenzale Roselyn comune in tutte le lingue che composto da o FIFA ma è da Lindt scudo di piglio frequente in tutto il sud Italia grazie al culto per la Saint omonima nel Rosalia riflessiva intuitiva avrebbe l’innata ...

Almanacco del 13-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato e sabato 13 luglio Ben ritrovati Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’enrico II Il Pio dal Germanico Heinrich composto da aimidi e ricarico il nome tra il significato di potente nella sua patria reso celebre dei molti record di nominati nome si diffuse in Europa di pari passo col potere tedesco a partire dall’ottavo secolo il suo temperamento gioviale nasconde una parte di ...

Almanacco del 12-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno Ma che davvero siamo a venerdì Sì stiamo venerdì Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è il 12 luglio la chiesa ricorda San Giovanni Gualberto Abate e i santi Andrea e provo Martiri balbettavo perché a Giovanni Andrea probo c’è anche Paolino fortunato ne parliamo di Andreina il diminutivo femminile di Andrea ne ha la stessa etimologia dal sostantivo Greco Andrea dire coraggio e dall’aggettivo andrajos ...

Almanacco del 11-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno Buongiorno Buongiorno Ben ritrovati bene Oggi è giovedì 11 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Benedetto di Norcia Abate ed eremita abbiamo anche Santa Olga un nome russo di antichissima origine vichinga e dato per diffuso al di là dei Balcani sin dal XI secolo nelle cronache di Nestore connettore Come diceva il mio amico civilista Vabbè comunque ho il ciclista pusat altruista vive in ...

Almanacco del 10-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a quel famoso giro di boa anche in questo 10 luglio è mercoledì buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda le sante Rufina e seconda Martiri Sant’Anna Alberga vergine anche San canuto IV Re di Danimarca Alberga noi parliamo di Amalia che è diffuso in Italia durante le invasioni gotiche come amalberga una personale di Tosi Poi appunto come Maria derivante dal termine Amal tenace lavorato ...

Almanacco del 09-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ci siamo qui Siamo qui Siamo qui in questo martedì martedì martedì 9 luglio Buongiorno da Francesco Vitale oggi proviamo a essere Ilary o Hilary Ilaria Allora ecco visto che si gioca in questa maniera Tantissimi auguri di una buona giornata e anche a coloro che hanno superato il rinnovo della patente Lascia stare Andrea poi dopo racconteremo è in un altro spazio che cosa succede in chi rinnova la patente Quando ...

Almanacco del 08-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno la iniziamo questa nuova settimana ma ne siete sicuri mi avete proprio il coraggio e allora Buongiorno buon lunedì 8 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Adriano Edgardo il nome Edgardo deriva dal prefisso nobiliare tedesco ed ricoh unito Agar Lancia nel significato di ricco e potente fermato con una lancia il prestigio dei vari siti inglesi così chiamati ne ha decretato La ...

Almanacco del 06-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno Buongiorno amici Bentrovati da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti patrona di Latina e San Romolo Martire parliamo di Romolo e salutiamo Maria Goretti le gentilizi EuroMillions nome con cui il mitico fondatore della città di Roma si può attribuire aromi via tribù Tribù romiria in Etruria attestato sin dal quinto secolo avanti Cristo nome entrato in voga anche tra le prime comunità cristiane ...

Almanacco del 05-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e stiamo a venerdì e il 5 luglio Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonio Maria Zaccaria sacerdote Santa Filomena Martire parliamo proprio di Filomena dal greco filomela mitica figlia di ateniese pandione a Natale il personale riprendo un termine significante amante del canto estremamente diffuso in tutta Italia sin dal secolo scorso Grazie all’accesso. per alcuni esempi oggi ...

Almanacco del 04-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 4 luglio no magari si è il 4 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Dorligo vescovo di Augusta Sant’Antonino Antonino di Piacenza grande festa Piacenza è amici belli e Santa Elisabetta Regina metteremo proprio di lisabetta un nome biblico che Latino a fare come Elizabeth deriva dall’ebraico l scema composto dlb unito esce basette nel significato di il mio Dio è ...

Almanacco del 03-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del Giorno buongiorno buongiorno è il famoso giro di noi e noi e mercoledì 3 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Apostolo facciamo un Tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome e gli auguri oggi li fa in particolare anche ad Antonella che compie gli anni Tantissimi auguri tutti coloro che sono nati quest’oggi nella prima parte della vostra vita o tenete successi ...

Almanacco del 02-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco Non ci crederete mai sabato mattina e con la voce come vi dico che oggi è il 15 giugno Buongiorno da Francesco Vitale e come ha scritto su Facebook la nostra meravigliosa Francesca Alla faccia di chi ci vuole male oggi siamo così è oggi 12 abbiamo il dentino avvelenato No No scherziamo buongiorno buongiorno Oggi la chiesa Ricorda i santi Vito e compagni Martiri Vito che deriva dal latino Vito’s mutuato a sua volta ...