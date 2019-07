Alle 20 in diretta con EuroLive | ripercorriamo tutti gli eventi e le notizie degli ultimi

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chiara Pellacani crolla negli ultimi due tuffi e fallisce l’ingresso in finale. Alle 13.45 la finale del trampolino 3 metri maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57: Si chiude qui la cronaca della semifinale del trampolino 3 metri. Altra delusione cocente per i tuffi azzurri che purtroppo escono con le ossa rotte (da non dimenticare l’eliminazione immediata di Bertocchi) da questo Mondiale 9.56: Chiara Pellacani chiude malissimo, al penultimo posto con 275.10 una gara che l’aveva vista protagonista e settima fino alla terza rotazione. ...

Improvviserai - la prima puntata in diretta dAlle ore 21 : 20 : Improvviserai è un programma con Ale e Franz, che vede anche la partecipazione di Gigi e Ross, Maria Di Biase e Alessandro Betti, in onda su Rai 2, ogni giovedì in prima serata.Improvviserai: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaImprovviserai, la prima puntata in diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2019 08:11.

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Alle 8.30 Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi Alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Noemi Batki ottava dai 10m donne e Alle World Series. Dominio della Cina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 14.59: Noemi Batki chiude all’ottavo posto con 328.90 e si qualifica per le World Series. Eguagliato il miglior risultato di sempre di un’italiana nella finale mondiale della piattaforma. Un Mondiale eccezionale quello di Noemi. 14.57: MEDAGLIA D’ORO PER CHEN YUXI! La cinese completa una gara eccezionale con 439.00 ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Xie Siyi è il migliore nella semifinale dei 3m uomini. Alle 13.45 Noemi Batki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento Alle 13.45 italiane, la finale della piattaforma donne con Noemi Batki 10.06: Il cinese Xie chiude con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato con 85.50 e va ben oltre i 500 punti con 522.60! Grandissimo punteggio a precedere il connazionale Cao e Laugher. Gli altri qualificati alla finale sono, Boudia, ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri eliminati Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Alle ore 8.30 la semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.55 Tra poco i migliori 18 torneranno nuovamente sul trampolino: appuntamento Alle ore 8.30 per la semifinale del trampolino 3 metri maschile, purtroppo senza italiani ancora in gara. 6.53 Chiude 23° Lorenzo Marsaglia con 379.00, è 30° Giovanni Tocci a quota 363.20. 6.50 Questo l’elenco completo dei 18 qualificati alla semifinale: 1 1 XIE Siyi People’s Republic of China CHN 499.15 ...

Diretta Genoa-Innsbruck : Alle 18 la seconda amichevole del grifone : Genoa Innsbruck, in Diretta dalla Val Stubai, sede del ritiro estivo del grifone, è la seconda amichevole ufficiale della stagione 2019-2020 dei rossoblu. La truppa allenata da Aurelio Andreazzoli gioca questa sera, martedì 16 luglio 2019, alle ore 18.00, contro una compagine che milita nella massima serie del campionato austriaco. Si profila dunque una partita più impegnativa rispetto a quella che ha aperto la stagione del Genoa contro i ...

Alle 21 : 30 No Man's Sky e il suo universo infinito protagonisti della nostra diretta : Questa sera torniamo in diretta con un appuntamento dedicato a uno dei giochi più discussi dell'attuale generazione, un titolo che dopo un debutto tutt'altro che semplice ha saputo risollevarsi grazie al lavoro degli sviluppatori e all'attento ascolto dei feedback provenienti dai molti fan.No Man's Sky sarà il protagonista assoluto della nostra live serale in compagnia di Alberto Naso. Il nostro Wochinimen si tufferà nelle profondità ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Team Event Alle 13.45 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 13.45 con il Team Event 10.05: Le qualificate per la finale della piattaforma femminile sono : Chen, Lu, McKai, Benfeito, Batki, Wu, Toulson, Schnell, Pang, Arai, van Duijn e Magana 10.03: Si chiude questa semifinale con Lu Wi che con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ottiene 86.40. 370.85 per lei ed è secondo posto ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cerruti/Ferro seste nei preliminari del duo libero. Alle 12.00 la finale del team tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.15: Appuntamento Alle ore 12.00 italiane per la finale del team tecnico dove l’Italia punta alla top-5. Un saluto dalla redazione di OA Sport 08.13: 63.3333 per Macao che conclude al 45° posto questi preliminari del duo libero. Dunque le squadre qualificate per la finale del duo libero saranno: Russia, Cina, Ucraina, Giappone, Spagna, Italia, Canada, Grecia, Austria, Francia, Messico ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : un’ottima Noemi Batki conquista la semifinale. Appuntamento Alle 8.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.40: Appuntamento ora alle 8.30 per la semifinale! Noemi Batki deve provare ad entrare tra le prime dodici per centrare la finale e volare DIRETTAmente alle Olimpiadi di Tokyo. Serve ripetere la splendida qualifica. 05.38: Si è chiusa la qualifica della piattaforma femminile. Vince la cinese Lu Wei con 383.75 davanti alla canadese Benfeito (344.60) e all’australiana Wu (343.70). ...

Alle 17 a caccia di Titani in diretta con Attack on Titan 2 : Final Battle : Quest'oggi il nostro Luca Del Pizzo vi proporrà una diretta in compagnia di Attack on Titan 2: Final Battle, ultima fatica videoludica legata ai lavori di Hajime Isayama.Attack on Titan 2: Final Battle offre agli aspiranti comandanti la possibilità di creare il proprio team e di combattere per recuperare i territori al di fuori delle mura. I giocatori saranno in grado di personalizzare il nome e l'emblema della loro squadra e potranno assegnare ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini secondi Alle spAlle dei russi : argento vicino. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37: Battaglia per il bronzo aperta con i giapponesi Abe e Adachi in acqua 10.35: La coppia cinese si inserisce al quarto posto con il punteggio di 85.5881 (Execution 25.9000, Impression 26.0000, Element 33.6881). Un miglioramento di tre decimi soltanto rispetto alle qualificazioni 10.32: In gara adesso la coppia cinese composta da Shi e Zhang, quinti nelle qualificazioni 10.30: E’ ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina oro anche nel sincro 3m femminile. Bertocchi/Pellacani none. Alle 13.45 il sincro 10m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 13.45 (italiane) per la finale del sincro 10 metri uomini, senza azzurri. 9.38: Cina che fa sei su sei nei Tuffi, conquistando l’oro anche in questa gara, a precedere Canada (311.10) e il Messico (294.90), qualificati per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Chiara Pellacani e Elena Bertocchi chiudono in nona posizione con il ...