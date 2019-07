ALGERIA Le armi | italiane e russe | del nuovo uomo forte Gaïd Salah

ilsussidiario

(Di giovedì 18 luglio 2019), capo delle forze armate algerine, è l'elementoe di continuità con il vecchio sistema di potere. Se ne avvantaggia l'Italia

gcdesa67 : La Nazione deve reagire, se necessario in armi, eliminando fisicamente i traditori fautori di questo scempio e in u… - scricchii : Sì, ma cosa ci fanno armi italiane (9° esportatore mondiale) in Turchia, Algeria, Israele, Egitto, Siria, Yemen, Qa… -