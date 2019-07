Aeroporti | AirFrance inaugura volo Palermo-Parigi

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019), 18 lug. (AdnKronos) – Dopo 25 anni Air France torna a collegare. Da oggi, e fino al 1 settembre, la compagnia francese opererà quatto voli settimanali – giovedì, venerdì, sabato e domenica – tra l’aeroporto Falcone Borsellino e il Charles de Gaulle. “Continuano gli investimenti del gruppo Air France-Klm in Italia ed oggi siamo orgogliosi dire la nostra tredicesima destinazione nel Bel Paese – afferma Jerome Salemi, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean – Il nuovo collegamento diretto traporterà ancora più turisti nel capoluogo siciliano e permetterà ai passeggeri in partenza dall’aeroporto Falcone e Borsellino di raggiungere decine di mete in tutto il mondo”. L'articoloCalcioWeb.