Achille Lauro bacia Boss Doms poi cancella il video dai social

(Di giovedì 18 luglio 2019) Siparietto ‘romantico’ a Villafranca, che ospita il concerto di. Il cantante, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con la tanto discussa Rolls Royce, durante una tappa del tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare dal vivo l’ultimo disco 1969 ha mandato in visibilio i fan quando si è avvicinato al suo chitarristae gli ha dato un bacio sulle labbra. La clip è stata condivisa suidallo stesso cantante, che però poco dopo ha deciso di rimuoverla: troppo tardi, ilaveva già fatto il giro della rete ed è stato salvato dai fan che si chiedono come mai l’artista abbia eliminato il filmato. C’è chi pensa che il bacio in realtà abbia semplicemente una valenza simbolica, un messaggio di amore universale come suggerisce anche l’ultimoclip di, quello per il singolo ...

scusatema : Fidanzato dice: - Forse Lauro starà anche a Gallipoli Io mi alzo stizzita: - SCUSA CHI TI HA DATO IL PERMESSO DI CH… - IGuastafeste : @repubblica Achille Lauro? Una volta regalava 1 scarpa e adesso bacia la gente? Credo di non aver capito un cazzo! - drewsfreedom_ : Quanto mi piace questa cosa che Achille lauro e boss doms si baciano sempre on stage non avete idea, iconic -