Accordo Dazn – Discovery in quattro paesi per la distribuzione dei canali Eurosport

Dazn – C’è l’Accordo con Discovery : in quattro paesi la distribuzione dei canali Eurosport : Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD saranno disponibili su Dazn in Italia, Spagna, Germania e Austria dal 1° agosto 2019. Dazn diventa nuovo distributore dei contenuti premium di Eurosport come i Grandi Giri di ciclismo, 3 Slam di tennis, Formula E e tanto altro Dazn, il servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, e Discovery, leader globale nell’intrattenimento di qualità, annunciano un accordo di ...

Dazn amplia il suo pacchetto - Accordo per due stagioni - i dettagli del nuovo Accordo : Dazn trasmetterà le gare della Chinese Super League per il 2019 e il 2020: campionato dove militano Hamsik e Pellè tra gli altri. Si amplia la già ricca offerta di Dazn: oltre alla Copa America e la Coppa d’Africa, gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta le migliori gare del massimo campionato cinese, la Chinese Super League. accordo raggiunto per le stagioni 2019 e 2020.In Cina militano alcune vecchie conoscenze del ...

Diquattro : «Proseguirà l’Accordo tra Dazn e Sky» : «L’accordo commerciale con Sky per le partite di Calcio proseguirà anche per i prossimi due anni. Da quello che ci risulta non ci saranno cambiamenti, stiamo valutando e capendo cosa fare per la prossima stagione». È quanto affermato da Veronica Diquattro, responsabile di Dazn per l’Italia e la Spagna. Il top manager non si è […] L'articolo Diquattro: «Proseguirà l’accordo tra Dazn e Sky» è stato realizzato da Calcio e ...