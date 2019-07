50 anni dallo sbarco sulla Luna | i mezzi che hanno fatto la storia delle missioni Apollo

50 anni dallo sbarco sulla Luna : perché ci stiamo preparando per tornarci nel 2024 : Gli Stati Uniti si preparano a tornare sulla Luna nel 2024, a 55 anni dalla prima passeggiata sul suolo Lunare. Dal 1969 ad oggi, i motivi che spingono gli americani a viaggiare alla conquista del nostro satellite sono in parte gli stessi di decine di anni fa, in parte nuovi. Ecco cosa c'è da sapere sul prossimo viaggio sulla Luna.Continua a leggere

Napoli festeggia i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con ‘MANN on the Moon’ : Sono già passati 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, giorno importante per la storia dell’umanità che si celebrerà il prossimo sabato 20 luglio. Per ricordare la missione spaziale Apollo 11 anche il Museo Archeologico di Napoli ha voluto dare il suo contributo. Proprio domani, 18 luglio, due giorni prima del Moon Day, aprirà i battenti la mostra ‘MANN on the Moon’, un’esposizione totalmente incentrata sul satellite della Terra e che sarà ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - adesso dobbiamo recuperare la cacca che avevamo lasciato lì : Con le missioni Apollo che ci hanno portato sulla Luna a partire da 50 anni fa, abbiamo lasciato 96 sacchetti di rifiuti organici umani: feci, urine e vomito. adesso gli scienziati non vedono l'ora di recuperare questi sacchetti. Vediamo insieme perché gli astronauti hanno lasciato la loro cacca sulla Luna e perché ora vogliamo riprendercela.Continua a leggere

50° anniversario dell’Apollo 11 : il sito del lancio in Florida fotografo dallo spazio dai satelliti : 16 luglio 1969, esattamente 50 anni fa, partiva la missione Apollo 11 della NASA che 4 giorni dopo avrebbe portato il primo uomo, Neil Armstrong, a calpestare il suolo lunare. Nel 50° anniversario, il sito del celebre lancio è stato fotografato dallo spazio, dal satellite europeo Sentinel-2. Il satellite del programma Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha immortalato la piattaforma 39A del Kennedy Space ...

Leonardo celebra a Matera i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità". È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima "passeggiata" sul suolo Lunare, era il 20 luglio 1969. L`impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell`ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per migliorare ...

Leonardo celebra 50 anni dallo Sbarco sulla Luna - guardando a Marte e al futuro : “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”. È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima “passeggiata” sul suolo Lunare, era il 20 luglio 1969. L’impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell’ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna : 16 luglio 1969 - il momento del lancio dell’Apollo 11 : Era il 16 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 ebbe inizio: alle 15:32 ora italiana il lancio dei tre astronauti Armstrong, Aldrin e Callins ha dato il via all'evento spaziale che portato l'essere umano a camminare per la prima volta sulla Luna, modificando per sempre la nostra storia. Ecco cosa accadde il 16 luglio 1969.Continua a leggere

Google festeggia i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con un tour spaziale su Google Earth : A cinquant'anni esatti dal via della missione Apollo 11 per lo sbarco sulla Luna, Google festeggia il 50° anniversario con un tour spaziale su Google Earth. L'articolo Google festeggia i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con un tour spaziale su Google Earth proviene da TuttoAndroid.

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna - si lavora al ritorno : questa volta per restarci - con protagonisti nuovi e in un clima totalmente diverso : Il 20 luglio festeggeremo il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, un’impresa rimasta nella storia che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Dal 20 luglio 1969, indubbiamente, è cambiato il modo di guardare al nostro unico satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Da allora le missioni scientifiche della NASA verso la Luna sono state frequenti e hanno portato un totale di 12 uomini sulla superficie ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - la programmazione Sky. Arriva il film First Man : 50 anni dallo sbarco sulla Luna, ecco la programmazione Sky dedicato all’anniversario. Su Sky Cinema il film First Man.Era il 20 luglio 1969 quando Neil Amstrong, Michael Collins e Buzz Aldrine misero il primo piede sulla superficie della Luna. In occasione dell’anniversario Sky ha dedicato una programmazione ad hoc composta da approfondimenti, speciali e film.Vediamo quali sono i canali che dedicheranno delle serate/giornate ...

Erich Von Däniken : Tra 20 anni torneranno i nostri creatori venuti dallo spazio : Erich Von Däniken sostiene che Tra 20 anni torneranno i nostri creatori venuti dallo spazio Secondo Erich Von Däniken i nostri creatori extraterrestri torneranno molto presto a farci visita, per l’esattezza tra 20 anni. Erich Von Däniken è stato il punto di riferimento per molti studiosi riguardo La teoria degli antichi astronauti, detta anche teoria del paleocontatto o paleoastronautica, […] L'articolo Erich Von Däniken: Tra 20 ...

Dopo il terremoto in California la Terra è cambiata : i danni visibili dallo Spazio e immortalati dalla NASA : Sono visibili persino dallo Spazio i danni provocati dai due forti terremoti che lo scorso 4 e 5 luglio hanno fatto tremare la California, con una magnitudo di 6.4 e 7.1. Il gruppo di analisi e immagini Aria della NASA ha utilizzato i dati raccolti dal satellite Alos-2 per realizzare una mappa che mostra lo spostamento della superficie provocato dai due terremoti. Le immagini sono state acquisite l’8 luglio e confrontate con quelle ...

A 50 anni dallo storico sbarco sulla Luna - il satellite della Terra sarà protagonista al Circo Massimo : A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledì 10 luglio dalle ore 20.30 alle 24.00, rivivrà la corsa alla Luna che culminò il 20 luglio 1969 con lo storico alLunaggio nel Mare della Tranquillità. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è a cura degli astronomi del Planetario di Roma Capitale in collaborazione con ...

The Astronaut Wives Club : su La7 la serie per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : The Astronaut Wives Club Sono passati cinquant’anni dallo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna e, al fine di celebrare l’importante evento, La7 trasmetterà, a partire da stasera alle 21.15, The Astronaut Wives Club, la miniserie prodotta da ABC che racconta la nascita del progetto spazio dal punto di vista delle mogli dei Mercury Seven, ossia i primi scienziati che hanno lavorato ad un programma di ricerca, sostenuto ...