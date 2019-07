repubblica

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il 17 luglio vengono celebrate in tutto il mondo. Nate in Giappone, fanno parte ormai del linguaggio universale usato in chat e sui social. E Apple annuncia le nuove in arrivo

InteBNLdItalia : ?????? World ?? Emoji ?? Day ??! ????? ???????? Qual è la vostra preferita in assoluto? ???????? #worldemojiday #ibi20 #tennis - ZinnonaRyder : RT @LoPsihologo: Oggi è il world emoji day. Qual è la vostra emoji preferita? #WorldEmojiDay - maxleva : World #emoji day: le faccine universali crescono, tra emozioni e diversità. -