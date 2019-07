Von der Leyen | Salvini | “Noi coerenti” 5 Stelle | “La verità? C’era accordo coi

Von der Leyen - M5s contro la Lega : 'Per colpirci scelgono l'irrilevanza' : La nomina di von der Leyen spacca il governo. Il M5s su Facebook: "Von der Leyen è stata votata anche da Orban e Kaczynski, la Lega pur di colpirci si condanna all'irrilevanza" Segui su affaritaliani.it

Lega e M5S sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su Von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.Continua a leggere

Ue - Zingaretti : “Voto M5s a Von der Leyen? Scelta autonoma - condividiamo. Ma smentisco ipotesi governo Pd-5Stelle” : Il voto del M5s, come noi, per Ursula von der Leyen come presidente Commissione Ue? Scelta autonoma, condividiamo il giudizio positivo sulla piattaforma presentata da Von der Leyen sul rinnovamento delle istituzioni Ue, i migranti e l’ambiente”, ha spiegato il segretario Pd Nicola Zingaretti. Ma chiarendo: “smentisco l’ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di governo, la nostra posizione è e ...

Su Ursula Von der Leyen Lega e M5s trovano un nuovo fronte di tensione : La nuova presidente della Commissione europea sarà Ursula von der Leyen. I deputati europei hanno votato a scrutinio segreto e l’ex ministra della difesa tedesca ha ottenuto 383 voti a favore, superando di 9 voti la maggioranza necessaria. Von der Leyen sarà la prima presidente donna della Commissione. È di nazionalità tedesca, ma nata a Bruxelles. Iscritta alla CDU dal 1990, dopo alcune esperienze politiche a livello locale è stata nominata ...

Matteo Salvini e il no a Ursula Von der Leyen - Conte furioso : "La Lega ne pagherà la conseguenze" : "La Lega ne pagherà le conseguenze". L'ira di Giuseppe Conte si abbatte su Matteo Salvini non appena il premier viene a conoscenza del voto contrario dei leghisti all'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. L'altra metà del governo, il M5s, a Strasburgo ha invece votat

Von der LEYEN PRESIDENTE/ L'esclusione dei Verdi consegna l'Europa all'austerità : Ursula von der LEYEN eletta PRESIDENTE della Commissione: ha ottenuto di un soffio i voti necessari dal Parlamento europeo.

«Asse Renzi-Macron-Di Maio per eleggere Von der Leyen» - ira leghista sui cinquestelle : il governo rischia : «Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifato, preso in giro chiedendoci il sostegno di nascosto e per di più i nostri voti non sarebbero determinanti. A questo punto...

Von der Leyen eletta per un soffio alla Commissione Ue : “L’Europa pronta a combattere per il futuro” : La ministra tedesca Ursula von der Leyen, designata dai Ventotto a succedere a Jean-Claude Juncker, e' stata eletta dal Parlamento europeo presidente della Commissione europea ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374 voti. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327. L'annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il numero di votanti e' stato di 733 con ...

Governo spaccato anche su voto Von der Leyen. Lega accusa “Inciucio M5s-Pd” : Lega contraria, M5s a favore. L'elezione dell'ex ministra tedesca ha certamente alimentato la clamorosa spaccatura del Governo e della maggioranza nel giorno in cui l'Europarlamento incorona la prima donna presidente della Commissione. Lo scenario è sempre più chiaro. Da un lato il M5S, grande sconfitto delle Europee, determinante per l'elezione di Ursula von der Leyen. La Lega trionfatrice del 26 maggio ferma sul no e condannata ad una partita ...

Ursula Von der Leyen è la presidente della Commissione UE : AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Con 383 voti a favore e 327 contrari, la ministra tedesca Ursula von der Leyen è stata eletta dal Parlamento Europeo come nuova presidente della Commissione Europea. Una vittoria arrivata per una manciata di voti, considerando che la maggioranza necessaria prevista era di 374 e Von der Leyen l'ha spuntata per appena 9 voti.Nuovo presidente Commissione Ue, oggi voto sulla tedesca Von der Leyen: Lega ...

Germania - Kramp-Karrenbauer nuova ministra della Difesa : prende il posto di Ursula Von der Leyen : Ha sostituito Angela Merkel al vertice della Cdu lo scorso dicembre e nei giorni scorsi, quando Ursula von der Leyen era stata indicata come presidente della Commissione europea, aveva fatto sapere di non essere interessata ad avere un ruolo di governo, preferendo, invece, dedicarsi soltanto alla guida del partito. E invece Annegret Kramp-Karrenbauer – soprannominata ‘Akk’ – è stato nominata nuova ministra della Difesa in ...

Parlamento Ue - Ursula Von der Leyen eletta presidente della Commissione | Lega contraria - decisivi i voti di M5s : A suo favore anche parte dei socialisti europei. Spaccatura tra i partiti di governo italiani: Lega contraria, M5s a favore

Von der Leyen - le tappe verso la nuova Commissione : totonomi e possibili riconferme : La presidente della Commissione europea è stata eletta, ma per arrivare al completo rinnovo delle principali cariche nelle istituzioni europee sono tanti gli step da affrontare. In più l’insediamento della nuova Commissione potrebbe slittare anche all’inizio del 2020 nel caso in cui il Parlamento bocciasse uno o più candidati. Entro le prossime settimane i governi dei Paesi che ancora mancano all’appello dovranno presentare i loro candidati per ...