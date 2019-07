Violenza sulle donne | il «Codice Rosso»  è legge | sfregi e revenge porn nuovi reati

Violenza sulle donne - approvato il Codice rosso. Dall'obbligo di ascolto al revenge porn : ecco cosa prevede : Violenza sulle donne, via libera definitivo del Senato al Ddl sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l'ok...

La Violenza sulle donne e la pacchia che non è mai arrivata : Prima gli italiani! Maschi naturalmente. Nel ritornello salvatore che non è contemplato, non è una questione di declinazione e linguaggio. Sono i maschi quelli a cui il vicepremier si rivolge, sono i maschi l’oggetto della propaganda, sono i maschi i soggetti protagonisti. E le donne? Quelle sono funzionali alla propaganda, così divengono alternativamente oggetto degli strali del Capitano o ...

Violenza sulle donne - Centinaio (Lega) : “Spadafora? Non lo ricordo in difesa di Boldrini quando veniva attaccata da M5s” : “ricordo le decine di critiche fatte dal Movimento 5 stelle e dalla Lega all’ex presidente della Camera Laura Boldrini. E ai tempi non ricordo Sapadafora uscire con la spada a tutela di Boldrini”. Così il leghista Gianmarco Centinaio ha commentato la polemica scoppiata ieri dopo le parole del sottosegretario Spadafora del Movimento 5 stelle che ha accusato Salvini di usare un linguaggio sessista ...

Violenza sulle donne - Fico : “Spadafora intervenuto nell’ambito delle sue competenze. Dimissioni? Certo che no” : C’è motivo per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, di dimettersi? “Certo che no”. Ha risponto così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della conferenza organizzativa della Cisl, commentando le parole del vicepremier Matteo Salvini. “Quando interviene pubblicamente interviene nel’ambito delle sue competenze, perché ha analizzato un ...

Violenza sulle donne - la Regione Lazio è impreparata : Dalle indagini Istat-CNR sui centri anti-Violenza, emerge che le denunce crescono ma le donne, nella mia Regione, mancano di un supporto necessario Il Lazio è tra le poche regioni, insieme a Basilicata e Sicilia, ad avere meno di un centro anti-Violenza ogni 100mila donne (14 anni e più), ovvero il valore di 0,9, poco più della Sicilia e della Basilicata appunto, 0,8; mentre tutte le altre regioni si attestano almeno al ...

Violenza sulle donne - Salvini : “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” : L’accusa di sessismo da parte del sottoregretario Spadafora a Salvini per il caso della comandante Rackete? “Cosa sta a a fare al governo con me? Sta al governo con un pericoloso maschilista? Fossi in lui mi dimetterei. Non ritendendomi io razzista e maschilista non ho nulla da rispondere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al Cara di Mineo (Catania), risponde alla stampa sulle accuse di sessimo e ...

Violenza sulle donne - Erika Stefani contro Spadafora : "Vile utilizzare un tema così" : L’intervista a Repubblica del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, non è affatto piaciuta alla Lega. Spadafora infatti si è chiesto: “Come facciamo a contrastare la Violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?”. E ha individuato tra questi “gli attacchi verbali del vicepremier alla capitana ...

Aic - Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI : progetto contro la Violenza sulle donne : Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole ...

Miss Progress e Amnesty International contro la Violenza sulle donne : Dopo la Fondazione IEO-CCM per il tema Salute e il WWF per l’Ambiente, l’associazione culturale In Progress annuncia la collaborazione

La Violenza sulle donne disabili : La violenza contro le donne ha molte forme: sessuale, fisica, psicologica, economica. Questo vale anche per le donne con disabilità, dove la presenza di una disabilità rende la violenza peculiare. Il fatto che la donna presenti una disabilità, e quindi possa trovarsi in una situazione di dipendenza per quanto riguarda ad esempio l’assistenza da parte di un caregiver, che magari è lo stesso autore della violenza, fa sì che gli ausili, ...