Violenza sulle donne | approvato il Codice rosso Dall' obbligo di ascolto al revenge porn

Codice rosso - approvata la legge contro la Violenza sulle donne. Salvini : “Ma sinistra se ne frega” : Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge denominato 'Codice rosso', contenente alcune misure contro la violenza sulle donne. In Aula nessun voto contrario, ma Pd e Leu si sono astenuti ritenendo il provvedimento un'occasione sprecata. Salvini attacca: "La sinistra non ha votato a favore, parlano parlano ma quando serve se ne fregano".Continua a leggere

La legge contro la Violenza sulle donne soprannominata “codice rosso” è stata approvata definitivamente : Il Senato ha approvato il disegno di legge cosiddetto “codice rosso” contro la violenza sulle donne, che era già stato approvato lo scorso aprile dalla Camera e che ora diventerà quindi legge. Il disegno di legge è stato approvato con 197 voti

Come funziona il "Codice rosso" contro la Violenza sulle donne : Con 197 sì, nessun no e 47 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Codice rosso, il disegno di legge in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo varato da Palazzo Madama è identico a quello approvato dalla Camera. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante le operazioni di voto in Aula, ha commentato così la misura: "Voglio che tutte le forze d'opposizione sappiano ...

Il "Codice rosso" contro la Violenza sulle donne è legge : Con 197 sì, nessun no e 47 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Codice rosso, il disegno di legge in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo varato da Palazzo Madama è identico a quello approvato dalla Camera. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante le operazioni di voto in Aula, ha commentato così la misura: "Voglio che tutte le forze d'opposizione sappiano ...

La Violenza sulle donne e la pacchia che non è mai arrivata : Prima gli italiani! Maschi naturalmente. Nel ritornello salvatore che non è contemplato, non è una questione di declinazione e linguaggio. Sono i maschi quelli a cui il vicepremier si rivolge, sono i maschi l’oggetto della propaganda, sono i maschi i soggetti protagonisti. E le donne? Quelle sono funzionali alla propaganda, così divengono alternativamente oggetto degli strali del Capitano o ...

Violenza sulle donne - Centinaio (Lega) : “Spadafora? Non lo ricordo in difesa di Boldrini quando veniva attaccata da M5s” : “ricordo le decine di critiche fatte dal Movimento 5 stelle e dalla Lega all’ex presidente della Camera Laura Boldrini. E ai tempi non ricordo Sapadafora uscire con la spada a tutela di Boldrini”. Così il leghista Gianmarco Centinaio ha commentato la polemica scoppiata ieri dopo le parole del sottosegretario Spadafora del Movimento 5 stelle che ha accusato Salvini di usare un linguaggio sessista ...

Violenza sulle donne - Fico : “Spadafora intervenuto nell’ambito delle sue competenze. Dimissioni? Certo che no” : C’è motivo per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, di dimettersi? “Certo che no”. Ha risponto così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della conferenza organizzativa della Cisl, commentando le parole del vicepremier Matteo Salvini. “Quando interviene pubblicamente interviene nel’ambito delle sue competenze, perché ha analizzato un ...

Violenza sulle donne - la Regione Lazio è impreparata : Dalle indagini Istat-CNR sui centri anti-Violenza, emerge che le denunce crescono ma le donne, nella mia Regione, mancano di un supporto necessario Il Lazio è tra le poche regioni, insieme a Basilicata e Sicilia, ad avere meno di un centro anti-Violenza ogni 100mila donne (14 anni e più), ovvero il valore di 0,9, poco più della Sicilia e della Basilicata appunto, 0,8; mentre tutte le altre regioni si attestano almeno al ...

Violenza sulle donne - Salvini : “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” : L’accusa di sessismo da parte del sottoregretario Spadafora a Salvini per il caso della comandante Rackete? “Cosa sta a a fare al governo con me? Sta al governo con un pericoloso maschilista? Fossi in lui mi dimetterei. Non ritendendomi io razzista e maschilista non ho nulla da rispondere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al Cara di Mineo (Catania), risponde alla stampa sulle accuse di sessimo e ...

Violenza sulle donne - Erika Stefani contro Spadafora : "Vile utilizzare un tema così" : L’intervista a Repubblica del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, non è affatto piaciuta alla Lega. Spadafora infatti si è chiesto: “Come facciamo a contrastare la Violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?”. E ha individuato tra questi “gli attacchi verbali del vicepremier alla capitana ...

Aic - Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI : progetto contro la Violenza sulle donne : Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole ...

Miss Progress e Amnesty International contro la Violenza sulle donne : Dopo la Fondazione IEO-CCM per il tema Salute e il WWF per l’Ambiente, l’associazione culturale In Progress annuncia la collaborazione

La Violenza sulle donne disabili : La violenza contro le donne ha molte forme: sessuale, fisica, psicologica, economica. Questo vale anche per le donne con disabilità, dove la presenza di una disabilità rende la violenza peculiare. Il fatto che la donna presenti una disabilità, e quindi possa trovarsi in una situazione di dipendenza per quanto riguarda ad esempio l’assistenza da parte di un caregiver, che magari è lo stesso autore della violenza, fa sì che gli ausili, ...

Grande Fratello 16 - la denuncia del Moige : "Chiare scene di Violenza sulle donne" : Non c'è edizione del Grande Fratello senza esposto del Moige, il Movimento Italiano Genitori, che nel pomeriggio di martedì 28 maggio 2019 ha diffuso un comunicato stampa con cui ha annunciato di aver presentato oggi una denuncia all'Agcom e al Comitato Media e Minori contro il reality di Canale 5.È stata la puntata del Grande Fratello andata in onda meno di 24 ore fa ad aver spinto l'associazione di promozione sociale, che da anni si ...