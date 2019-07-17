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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 19 | 45 Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 19:45 (Di mercoledì 17 luglio 2019) Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A12 Roma TARQUINIA, RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, IN PRECEDENZA CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO. IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO, SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO, TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE. INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA ...
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