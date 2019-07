Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TOGLIATTI, IN COMPLANARE VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI TORRIMPETRA VERSO CIVITAVECCHIA. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TOGLIATTI, IN COMPLANARE VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERURA L’A1 Roma – NAPOLI: RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 567; LA STRADA E’ STATA QUINDI RIAPERTA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO Roma, PERMANGONO CODE. SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’ A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 567 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 567 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA CASSINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 567 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA A12 Roma-TARQUINIA, PERMANGONO I DISAGI, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO AL MOMENTO SONO 13 I CHILOMETRI DI CODA, TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI E’ STATA RIAPERTA L’USCITA DI CERVETERI CHI PROVIENE DA Roma PUO’, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI IN A12 Roma-TARQUINIA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA AL MOMENTO SONO 14 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALL’AUMENTO PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI RICORDIAMO CHE E’ CHIUSA L’USCITA DI CERVETERI, CHI PROVIENTE DA Roma PUO’ PROSEGUIRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI IN A12 Roma-TARQUINIA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA AL MOMENTO SONO 14 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALL’AUMENTO PER IL CONCERTO DI QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI CHIUSA L’USCITA DI CERVETERI, PER CHI PROVIENTE DA Roma PUO’ PROSEGUIRE FINO A SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI IN A12 Roma-TARQUINIA, TRAFFCO CONGESTIONATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, AL MOMENTO SONO 7 I CHILOMETRI DI CODA, CON TENDENZA ALLÁUMENTO PER L’EVENTO IL CONCERTO DI QUESTA SERA CHE SI TERRA’ A MARINA DI CERVETERI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE SULLA VIA AURELIA CODE ...

