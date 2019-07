Versiliana dei piccoli 2019 | in viaggio attorno al mondo sulle ali della fantasia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Tutti a bordo, bimbi! Alladeisi decolla per un grandeal. Nel parco La, che ospita tutti gli eventi del festival, ci saranno anche laboratori, attività, tanti spettacoli sul fil rouge del: lo spazio bambini si trasforma in un aeroporto per volare attraverso i continentialiper unlungo un’estate. Entrare alladeisarà come entrare in un aeroporto a misura di bambino. Destinazione: i 5 continenti. Dalla biglietteria trasformata in ceck-in i bambini, dotati di tanto di passaporto personale, verranno accolti da hostess in divisa e chissà forse anche qualche pilota in carne ed ossa, per intraprendere unalla scoperta del pianeta terra e dei suoi abitanti. E’ “Il giro dela misura di bambino” il tema scelto per l’edizionedeie sul fil ...

